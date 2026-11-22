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Al menos quince usuarios resultaron golpeados, cuatros de ellos con lesiones considerables, al volcar el camión urbano en que viajaban por la carretera a México, próximo al distribuidor Juárez, sufriendo la unidad cuantiosos daños materiales.

Cerca del mediodía de este sábado, el camión urbano número económico 0014 de la ruta 24 de La Pila, circulaba por los carriles centrales de la mencionada carretera en dirección al centro de la ciudad trasladando a un buen número de usuarios.

Cuando se aproximó al distribuidor Juárez, el conductor se descontroló y así el camión Mercedes Benz color amarillo, chocó de frente contra la contención divisoria de los carriles laterales, para enseguida volcarse quedando sobre su costado derecho obstruyendo los carriles.

A causa de la volcadura unos quince usuarios salieron golpeados, siendo atendidos por los socorristas que acudieron al sitio y cuatro presentaban lesiones considerables, siendo llevados a hospitales a recibir la atención requerida.

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En el lugar se dieron cita paramédicos de la Cruz Roja, Policía Municipal y Protección Civil Municipal a fin de atender a los lesionados, mientras que agentes de la Policía Vial controlaban el tráfico vehicular en lo que duraban las maniobras de ayuda.

Peritos de la Policía Vial tomaron conocimiento del percance y el camión fue enviado a una pensión particular, siendo el conductor presentado ante el Ministerio Público para el deslinde de responsabilidades.