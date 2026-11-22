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Tras la cancelación de su concierto de anoche -21 de noviembre-, Raphael da a conocer que ya ha sido de alta y que se encuentra mucho mejor de salud, luego de que señalara que no se encontraba en las condiciones óptimas para subir al escenario del show que ofrecería en La Coruña, España.

Raphael cancelación concierto La Coruña

El intérprete español, de 83 años, ya publicó un comunicado, en donde detalla que, pasó toda la noche en observación, tras presentar taquicardias y problemas de presión arterial minutos antes de que diera inicio el recital que tenía pactado en el Coliseum de A Coruña.

"Quiero contaros que, esta mañana, he recibido la alta médica, después de pasar la noche en observación en el hospital A de Coruña, a causa de un malestar que sentí ayer", escribió.

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La noticia de la cancelación, más que molestar a los asistentes, que ya se encontraban dentro del recinto -de una capacidad de alrededor de 8 mil 500 personas-, generó preocupación pues, no sería la primera vez que el cantante de "Mi gran noche" no puede presentarse en un concierto por problemas en su salud.

Raphael alta médica y mensaje a seguidores

Sin embargo, Raphael ha pedido a sus seguidores que no se preocupen, afirmando que ya se ha restablecido.

"Afortunadamente, tras las revisiones médicas, todo está bien y ya me siento mucho mejor".

"El Divo de Linares" también ofreció una disculpa a las personas que acudieron al evento, aseverándoles que, de no ser porque su condición se lo impedía, habría subido al escenario para dar lo mejor de sí.

"Siento muchísimo no poder haber podido acompañaros anoche, pero mi estado de salud no me permitía subirme al escenario en las condiciones que mereceís, gracias de corazón por todos vuestros mensajes de cariño y preocupación, quiero trasmitiros tranquilidad y deciros que estoy bien", remató.

Cávea Producciones, la promotora de espectáculos que se encargó de la venta de boletos, ya ha dado a conocer que, la devolución del dinero será automática y se verá reflejada, en las cuentas bancarias de los fans de Raphael, en los próximos días.

A finales de 2024, el cantante de otros populares temas como "Yo soy aquel" y "Como yo te amo", también canceló su visita a México y la participación que tendría al año siguiente, en marzo 2025, en el Vive Latino, debido a que así lo aconsejó su doctor, quien lo diagnosticó con un linfoma cerebral primario.