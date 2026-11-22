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El incremento de 4.7 por ciento aplicado en abril pasado a las tarifas de 43 autopistas federales, superior a la inflación anual de 3.69 por ciento citada por legisladores, llegó al Congreso de San Luis Potosí, donde se aprobó un exhorto para que las autoridades federales revisen los ajustes y justifiquen los criterios utilizados para determinar los nuevos cobros.

El aumento, anunciado por Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) el 13 de abril de 2026, modificó los costos de circulación en rutas como la México-Querétaro, México-Puebla y Durango-Mazatlán, con repercusiones para automovilistas, transportistas y empresas que dependen de estas vías para movilizar mercancías.

La diferencia entre ambos indicadores fue de 1.01 puntos porcentuales, aunque el impacto económico para cada usuario depende de las autopistas que utiliza, la frecuencia de sus recorridos y el tipo de vehículo.

En San Luis Potosí, el efecto adquiere particular relevancia por la actividad manufacturera y la necesidad de transportar materias primas, componentes y productos terminados hacia distintos mercados del país.

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El diputado Marco Antonio Gama Basarte, promovente del punto de acuerdo, advirtió que los incrementos no afectan únicamente a quienes pagan directamente las casetas, pues también pueden elevar los costos de operación del transporte de carga y pasajeros, con posibles repercusiones en los precios de bienes y servicios.

El legislador señaló que el impacto puede acumularse cuando un recorrido requiere utilizar varias autopistas de cuota, debido a que cada tramo registra su propio ajuste tarifario.

El Congreso del Estado aprobó solicitar a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y a CAPUFE que analicen la posibilidad de suspender, modificar o revisar la actualización de tarifas, previa publicación de los fundamentos técnicos, económicos, financieros y jurídicos que sustenten cualquier determinación.

Gama Basarte también pidió transparentar los ingresos obtenidos por CAPUFE durante los últimos dos años y el destino de esos recursos, de manera que los usuarios puedan conocer cómo se utiliza el dinero recaudado en las autopistas.

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Asimismo, propuso establecer mesas de diálogo con transportistas, usuarios y especialistas antes de realizar modificaciones tarifarias que repercutan en los costos de movilidad.

El diputado sostuvo que los ajustes deben responder a criterios verificables y considerar sus consecuencias para la economía familiar y las actividades productivas.

Sin embargo, el planteamiento presentado ante el Congreso no incluye una estimación del costo adicional que el incremento representa específicamente para las empresas potosinas, ni identifica cuánto aumentaron las tarifas en los trayectos de cuota más utilizados por la industria local.

La eventual revisión de los cobros dependerá de las autoridades federales, a las que corresponde determinar si existen elementos para modificar las tarifas vigentes.