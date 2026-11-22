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Una pipa que sustraía ilegalmente combustible en un ducto de Pemex explotó en la zona central de Veracruz y obligó a la evacuación de dos comunidades.

Explosión pipa robo combustible Veracruz

Los hechos ocurrieron la madrugada de hoy domingo en una zona ubicada entre las comunidades de Los Cerritos y El Mango del municipio de Tierra Blanca.

Fue cerca de las cinco de la mañana cuando se escuchó una fuerte explosión generada en una pipa donde delincuentes robaban combustible de un ducto de Petróleos Mexicanos.

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Habitantes de la comunidad de Los Cerritos abandonaron sus viviendas ante el temor de que una explosión más pudiera alcanzarlos.

Evacuación y respuesta de autoridades

La evacuación de hogares también alcanzó a los pobladores de El Mango, una zona cercana al lugar del accidente, hasta donde llegaron elementos de distintas corporaciones de auxilio.

Se desconoce si la explosión provocó la muerte de personas, pues las labores para sofocar el incendio continuaban por la mañana.

El municipio de Tierra Blanca concentró casi la mitad de las tomas clandestinas detectadas en ductos de gas LP en Veracruz durante el primer semestre de 2026.

De acuerdo con el Observatorio Ciudadano del Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal, en ese periodo se registraron 30 perforaciones en esa área de las 61 contabilizadas en la entidad.

El reporte señala que Veracruz registró un incremento de 84.85 por ciento respecto al mismo periodo de 2025, cuando fueron identificadas 33 tomas clandestinas.

Después de Tierra Blanca, los municipios con mayor número de registros fueron Isla, con 13 tomas clandestinas; José Azueta, con nueve; Juan Rodríguez Clara, con seis, y Tres Valles, con tres.

En cuanto al robo de hidrocarburos líquidos, como gasolina y diésel, Veracruz acumuló 94 tomas clandestinas entre enero y junio de 2026, seis más que las 88 registradas durante el mismo lapso del año anterior.