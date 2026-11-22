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El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, acusó a la fracción del Partido Verde en el Cabildo de haber propuesto incrementos en distintos rubros del proyecto de Ley de Ingresos 2027 y posteriormente votar en contra del documento, pese a que la postura del Ayuntamiento fue mantener sin aumentos los impuestos y contribuciones.

El edil sostuvo que las propuestas de incremento fueron planteadas por los regidores del Verde durante la revisión del proyecto en la Comisión de Hacienda, pero no consiguieron el respaldo del resto de sus integrantes. Aseguró que cuenta con documentación para acreditar que fueron ellos quienes sugirieron modificar los cobros.

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Galindo afirmó que desde el inicio fijó como condición que no hubiera aumentos en el impuesto predial, traslado de dominio ni en ningún otro concepto. "Nuestra posición era cero incrementos en ningún rubro, ellos dijeron que sí", señaló al referirse a las diferencias con la bancada del Partido Verde.

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Agregó que, una vez rechazadas sus propuestas, los regidores verdes anticiparon que votarían en contra del proyecto. El alcalde dijo que no busca prolongar el enfrentamiento político, aunque insistió en que las propuestas de incremento y la posterior negativa de esa fracción quedaron registradas en el proceso de revisión.

El proyecto de Ley de Ingresos 2027 contempla una recaudación estimada de alrededor de 3 mil 800 millones de pesos y fue aprobado por mayoría en la Comisión de Hacienda, sin aumentos en impuestos o contribuciones. Ahora deberá discutirse en el pleno del Cabildo y, de obtener el respaldo, será enviado al Congreso del Estado para su análisis y aprobación.