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Tres sujetos señalados por el homicidio del hojalero que fue encontrado encajuelado dentro de su propio vehículo, fueron aprehendidos ya en reclusión por la Fiscalía General del Estado, se indicó que le dieron muerte en un taller de auto clima donde discutieron con él y lo golpearon.

La FGE informó que los presuntos implicados son Alan "N", Víctor "N" y Josué "N", que ahora enfrentan el delito de homicidio calificado, distinto a los que ya enfrentan en el penal de La Pila.

La investigación inició con el hallazgo de un hombre sin vida al interior de un automóvil abandonado en el barrio de Montecillo, el 8 de noviembre de 2026.

Mediante las diligencias ministeriales, se estableció que era Mosiés N. de unos 50 años de edad, de oficio hojalatero, quien era buscado por sus familiares desde el 6 de noviembre.

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Las indagatorias permitieron establecer que ese último día la víctima acudió a un taller de auto clima, donde presuntamente sostuvo una discusión con los ahora imputados. Estos habrían comenzado a golpearlo hasta privarlo de la vida.

Con los datos de prueba recabados, agentes del Ministerio Público obtuvieron las tres órdenes de aprehensión correspondientes por el delito de homicidio calificado.

Los mandamientos judiciales fueron cumplimentados en reclusión dentro del Centro de Reinserción Social de La Pila, donde los tres imputados enfrentaban cargos por otros hechos delictivos.

La Fiscalía potosina esta a espera de la audiencia inicial, donde buscará la debida vinculación a proceso de los señalados.