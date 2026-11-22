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Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), en coordinación con la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina y autoridades federales, detuvieron a cuatro personas tras realizar dos cateos en inmuebles de las alcaldías Coyoacán y Tlalpan, presuntamente relacionados con la compra y venta de relojes de alta gama robados con violencia.

Acciones de la autoridad

En un comunicado, la SSC informó que, como parte de las investigaciones, los uniformados identificaron un establecimiento comercial donde presuntamente eran llevados los objetos robados para posteriormente ponerlos a la venta.

Un agente del Ministerio Público obtuvo de un juez de control dos órdenes de cateo, las cuales fueron ejecutadas de manera simultánea en coordinación con elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y la Guardia Nacional (GN).

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Detalles confirmados

-----Operativo en Coyoacán

El primer operativo se realizó en un establecimiento dedicado a la compra y venta de joyería, ubicado sobre avenida Miguel Ángel de Quevedo, colonia Santa Catarina, alcaldía Coyoacán, donde los policías aseguraron tres relojes de alta gama, una báscula gramera, dos mochilas y diversas tarjetas bancarias.

En el inmueble también fueron decomisados un arma de fuego, ocho cartuchos útiles, un cargador metálico, 31 bolsitas con posible marihuana, 60 bolsitas con aparente droga en piedra, cuatro teléfonos celulares y un vehículo.

En las inmediaciones de la colonia fueron detenidos tres hombres de 46, 42 y 40 años de edad, así como una mujer de 41 años, presuntamente relacionados con la compra y venta de los artículos robados.

De acuerdo con las investigaciones, uno de los detenidos, quien se identificó como propietario de la joyería, posiblemente está relacionado con la comercialización de relojes de alta gama provenientes de robos con violencia cometidos contra usuarios del AICM.

-----Operativo en Tlalpan

El segundo cateo se llevó a cabo en un inmueble ubicado en la calle Don Refugio, colonia Coapa Segunda Sección, alcaldía Tlalpan, donde los uniformados aseguraron dos cajas rectangulares de color verde oscuro que contenían tarjetas en su interior.

La dependencia señaló que los operativos se realizaron sin uso de violencia y en apego a los protocolos de actuación policial.

Las cuatro personas detenidas, junto con los objetos asegurados, fueron puestas a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.

En tanto, los dos inmuebles intervenidos quedaron sellados y bajo resguardo policial mientras continúan las investigaciones para esclarecer los robos de relojes de alta gama.