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Gallardo descarta necesidad de limar asperezas con el Ayuntamiento capitalino

Gallardo Cardona señala que la coordinación con el municipio será especialmente en vialidad y tránsito local.

Por Rubén Pacheco

Agosto 02, 2026 12:58 p.m.
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Gallardo descarta necesidad de limar asperezas con el Ayuntamiento capitalino
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      Pese a la serie de desencuentros permanentesque ha sostenido la administración estatal con el ayuntamiento capitalino por diversos temas, el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, consideró que no es necesario limar asperezas con la alcaldía.

      Al inicio del sexenio, Gallardo Cardona se mantuvo cercano al alcalde capitalino Enrique Francisco Galindo Ceballos, sin embargo, con el paso de los años se fue desgastando la relación hasta el grado de que el edil ya no fue invitado a eventos oficiales del estado y sostener acusaciones mediáticas entre sí por temas políticos o de liberación de autorizaciones. 

      En entrevista, el mandatario estatal simplificó que todo se trata de que cada nivel gubernamental cumpla y atienda sus responsabilidades, funciones y obligaciones constitucionales.

      Asumió cada gobierno debe cumplir con la ciudadanía, por ello, afirmó que el gabinete estatal se coordinará con el ayuntamiento de la capital para el desarrollo de la Feria Nacional Potosina (Fenapo)

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      Sostuvo que, con "todo gusto" se le invitará al municipio a colaborar con las autoridades estatales y federales, sobre todo, en materia de vialidad y tránsito, funciones que son totalmente de carácter local.

      "No se trata de limar perezas (sic), se trata de hacer las cosas que a cada uno le toca. Nosotros nunca hemos tenido un tema de limar perezas (con el ayuntamiento capitalino)", aseveró Gallardo Cardona.

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