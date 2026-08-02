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Castro Anguiano pide piso parejo en proceso interno del PAN

Se inicia la recolección de firmas y actividades para los aspirantes a la coordinación municipal del PAN en SLP

Por Rolando Morales

Agosto 02, 2026 12:53 p.m.
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Castro Anguiano pide piso parejo en proceso interno del PAN
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      La regidora capitalina y aspirante a la coordinación municipal del PAN en la capital, María Eugenia Castro Anguiano, aseguró que la llegada del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) al proceso interno y el nombramiento de Santiago Taboada como delegado dieron garantías de equidad para las y los 20 perfiles que buscan encabezar la estructura partidista en la capital potosina.

      La panista reconoció que antes de la intervención del CEN no percibía condiciones de igualdad entre los aspirantes; sin embargo, afirmó que tras las reuniones sostenidas con la dirigencia nacional se les aseguró que habrá vigilancia sobre el desarrollo del proceso. "Anteriormente no, pero ya cuando llega el CEN y nos da esas garantías y la confianza, creemos que va a haber piso parejo", señaló.

      Respecto a la licencia solicitada por la dirigente estatal del partido, quien también participa en el proceso interno, Castro Anguiano consideró que fue una decisión adecuada para evitar cuestionamientos sobre posibles ventajas derivadas de su posición dentro de la estructura partidista. Añadió que, de no haberse separado temporalmente del cargo, la contienda habría estado expuesta a mayores señalamientos.

      La regidora explicó que las mesas de trabajo con Santiago Taboada aún no comienzan formalmente, aunque se prevé que haya reuniones constantes para dar seguimiento al proceso. Detalló que a partir del lunes iniciará la etapa de recolección de firmas, en la que cada aspirante deberá obtener respaldos en las distintas secciones electorales de la capital, además de participar en foros y actividades de difusión.

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      Castro Anguiano también cuestionó que en una reciente rueda de prensa organizada por el partido únicamente se presentaran algunos perfiles. Consideró que lo más adecuado sería realizar un nuevo encuentro con medios de comunicación en el que participen todas las personas interesadas en contender, especialmente aquellas que no ocupan cargos públicos y que, dijo, enfrentan una mayor dificultad para darse a conocer ante la militancia.

      Pese a las diferencias y grupos que existen al interior del PAN, la aspirante descartó que el proceso pueda derivar en una fractura partidista. Señaló que el objetivo debe ser conducir la contienda de manera ordenada para que el partido llegue unido a la etapa electoral, aunque reconoció que los desacuerdos son parte de la dinámica interna de cualquier fuerza política.

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