Gallardo enchula colonia “El Potosí”

Como parte de las acciones que confirman el cambio que se vive y se siente en el estado, el gobernador de San Luis Potosí Ricardo Gallardo Cardona arrancó el programa “Enchúlame la Colonia” en El Potosí Rioverde, con lo que se avanza en el remozamiento de 200 colonias de la zona metropolitana entre la capital, Soledad de Graciano Sánchez y Villa de Pozos, con cuadrillas que atenderán calles, iluminación, drenajes, pintura, y diversas actividades.

En un ambiente de fiesta y agradecimiento ciudadano por cambiar el rostro de esta zona de la ciudad, el mandatario estatal dio a conocer que en estas acciones se invertirán más de 600 millones de pesos para renovar las colonias y brindando una mejor calidad de vida para las familias acabando con el abandono que dejó la herencia “maldita”.

Ricardo Gallardo dijo que los trabajos se realizan con cuadrillas de la Junta Estatal de Caminos (JEC), la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop), la Comisión Estatal del Agua (CEA), además de la intervención de otras dependencias del estado, que permitirá responder directamente a la demanda de contar con colonias seguras, limpias y funcionales, al remarcar que se trabaja sin

límites para que el cambio se sienta en cada rincón del estado.

Las cuadrillas realizan tareas pintura de fachadas y señalética, pavimentación, bacheo, colocación de boyas, rehabilitación de banquetas y camellones, atención y limpieza de áreas verdes, sustitución de luminarias, desazolve de drenajes y apoyo con pipas de agua, para recuperar integralmente los espacios públicos y devolver a las colonias condiciones dignas para el desarrollo de sus habitantes.