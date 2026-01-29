SL mantiene retraso en materia de transparencia

A pesar de que los plazos legales ya se agotaron, San Luis Potosí continúa sin armonizar su legislación en materia de transparencia con la normativa nacional y entra a un nuevo año sin una fecha definida para hacerlo. El retraso mantiene al estado operando con una ley local que no ha sido actualizada, en medio de un proceso federal que reconfigura por completo el modelo de acceso a la información.

Desde el Congreso del Estado, la presidenta de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Diana Ruelas Gaitán, confirmó que no existe un calendario para concluir la armonización. Aunque, dijo, que el tema sigue en análisis, hasta ahora no hay una definición formal sobre el rumbo que tomará la legislación ni sobre el nuevo esquema institucional que sustituirá al órgano garante actual.

Mientras el proceso permanece detenido en el ámbito legislativo, la CEGAIP continúa funcionando bajo la normativa vigente. Ruelas Gaitán sostuvo que su intervención se ha enfocado en vigilar que el organismo mantenga prácticas de transparencia y rendición de cuentas, aun cuando no se ha determinado qué cambios se aplicarán ni cuándo entrarán en vigor.

“Aquí lo que yo me he encargado, ya que no me corresponde obligar a tener algo sobre eso, pero sí me estoy enfocando en vigilar que aunque no exista todavía un resultado o una opinión de qué es lo que se va a hacer, pues que siga trabajando la Cegaip de manera muy transparente y rindiendo cuentas a la ciudadanía”, declaró en entrevista.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El propio presidente de la CEGAIP, José Gerardo Navarro Alviso, ha reconocido que San Luis Potosí es una de las entidades rezagadas en la armonización nacional. Ha explicado que el organismo sigue resolviendo recursos de revisión y exigiendo el cumplimiento de obligaciones a los 254 sujetos obligados en el estado, a la espera de que el Congreso apruebe las reformas a la Constitución local y a la ley reglamentaria.

El retraso ocurre en un contexto de transición derivado de la reforma constitucional federal que ordenó la desaparición del INAI. En San Luis Potosí, ya existen iniciativas para extinguir la CEGAIP y crear un nuevo ente denominado “Transparencia para el Pueblo de San Luis Potosí”, adscrito a la Contraloría General del Estado, con una reestructuración proyectada hasta el primer trimestre de 2026 y con cuestionamientos abiertos sobre su autonomía y la situación laboral del personal.