Gámez Macías pide a Morena respetar Ley Electoral local

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

El Partido Verde (PVEM) pidió a Morena respetar los tiempos electorales para la contienda por la gubernatura de San Luis Potosí, luego de que Elí César Eduardo Cervantes Rojas fuera nombrado coordinador estatal de Defensa de la Transformación.

Luis Fernando Gámez Macías, presidente de la Directiva del Congreso del Estado, dijo que cada partido puede definir sus procesos internos, pero advirtió que estos deben sujetarse a la legislación para evitar actos anticipados de campaña.

"Yo lo único que pediría es que hubiera cuidado de los tiempos electorales para que no se violara la ley. La ley es muy clara y también nuestra ley electoral estatal de respetar los tiempos", declaró el legislador del PVEM.

El diputado del Partido Verde descartó que competir por separado con Morena por la gubernatura afecte a su partido y sostuvo que su estructura estatal, así como el trabajo del gobernador Ricardo Gallardo Cardona —a quien atribuyó una aprobación de 70 por ciento—, serán factores que les beneficien en la próxima elección.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Aunque la alianza estatal con Morena no se concretó, Gámez Macías sostuvo que el PVEM seguirá buscando acuerdos para las diputaciones y alcaldías.