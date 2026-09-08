logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Festival Arre reúne a miles con lo mejor de la música regional mexicana

Fotogalería

Festival Arre reúne a miles con lo mejor de la música regional mexicana

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Gana mayor importancia centro logístico

Permitirá distribuir resinas plásticas para autopartes

Por Martín Rodríguez

Septiembre 08, 2026 03:00 a.m.
A
Gana mayor importancia centro logístico
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Una base operativa con espuela de 3.5 kilómetros conectada a las vías de Kansas City - Canadian Pacific, se convertirá en una base especializada para recibir resinas plásticas que serán materia prima para la fabricación de autopartes, y con ello, nacerá otro centro logístico especializado, que permitirá fortalecer la industria automotriz, aseguró Ricardo Martínez Turrubiartes, director de la compañía Ferrologic.

      La base operativa que trabaja desde hace ocho años, tiene como principal espacio de servicios y manejo de productos especializados para la industria, entre ellos el trasvase de líquidos para suministro la industria en cantidades medidas. 

      El plano incluye el uso de terrenos para el desarrollo de proyectos de construcción de naves de almacenamiento para las industrias que utilicen el área como centro de transferencia a la industria cercana. 

      A los servicios se agregará en próximas fechas el trabajo con hidrocarburos, uno de los servicios más importantes, porque forma parte de la demanda constante de la industria. Además incluye la venta y renta de naves industriales que tienen acceso a la espuela y a los andenes ferroviarios. 

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      El nuevo centro logístico tiene acceso por la Carretera 37 de Villa de Reyes a San Felipe y se ubica a quince minutos de la Carretera 57, es decir, permite la conectividad directa con el eje carretero más importante de México, por el intercambio comercial.

      El proyecto de inversión incluye la generación de espacios para el acceso a un tren unitario, es decir el que permita la llegada de los productos que demanda la industria en un solo viaje.

      La zona permite el acceso al agua, la luz y el gasoducto.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        A disposición del MP, policías retenidos por habitantes de Matlapa
        A disposición del MP, policías retenidos por habitantes de Matlapa

        A disposición del MP, policías retenidos por habitantes de Matlapa

        SLP

        Rubén Pacheco

        Autoridades estatales intervinieron para liberar a los oficiales y evitar un linchamiento

        Reconoce Azuara que no presentó al INAH plan de alumbrado táctico
        Reconoce Azuara que no presentó al INAH plan de alumbrado táctico

        Reconoce Azuara que no presentó al INAH plan de alumbrado táctico

        SLP

        Rolando Morales

        Se buscarán alternativas fuera de zonas protegidas, señaló

        Enviará RGC iniciativa para limitar uso de celulares en escuelas
        Enviará RGC iniciativa para limitar uso de celulares en escuelas

        Enviará RGC iniciativa para limitar uso de celulares en escuelas

        SLP

        Iván Edmundo Rodríguez

        "Queremos escuelas con más atención, convivencia y aprendizaje", señaló

        Deslindan a gobierno y al PVEM de agresiones a petistas
        Deslindan a gobierno y al PVEM de agresiones a petistas

        Deslindan a gobierno y al PVEM de agresiones a petistas

        SLP

        Rubén Pacheco

        Torres Sánchez declaró que tanto la administración estatal como el instituto político, promueven la "pluralidad" partidista