Gana mayor importancia centro logístico

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Una base operativa con espuela de 3.5 kilómetros conectada a las vías de Kansas City - Canadian Pacific, se convertirá en una base especializada para recibir resinas plásticas que serán materia prima para la fabricación de autopartes, y con ello, nacerá otro centro logístico especializado, que permitirá fortalecer la industria automotriz, aseguró Ricardo Martínez Turrubiartes, director de la compañía Ferrologic.

La base operativa que trabaja desde hace ocho años, tiene como principal espacio de servicios y manejo de productos especializados para la industria, entre ellos el trasvase de líquidos para suministro la industria en cantidades medidas.

El plano incluye el uso de terrenos para el desarrollo de proyectos de construcción de naves de almacenamiento para las industrias que utilicen el área como centro de transferencia a la industria cercana.

A los servicios se agregará en próximas fechas el trabajo con hidrocarburos, uno de los servicios más importantes, porque forma parte de la demanda constante de la industria. Además incluye la venta y renta de naves industriales que tienen acceso a la espuela y a los andenes ferroviarios.

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El nuevo centro logístico tiene acceso por la Carretera 37 de Villa de Reyes a San Felipe y se ubica a quince minutos de la Carretera 57, es decir, permite la conectividad directa con el eje carretero más importante de México, por el intercambio comercial.

El proyecto de inversión incluye la generación de espacios para el acceso a un tren unitario, es decir el que permita la llegada de los productos que demanda la industria en un solo viaje.

La zona permite el acceso al agua, la luz y el gasoducto.