Garantizan derechos laborales en Pozos

Por Redacción

Agosto 27, 2025 03:00 a.m.
A
Garantizan derechos laborales en Pozos

Durante la Vigésima Segunda Sesión Ordinaria del Concejo Municipal, el Gobierno de Villa de Pozos aprobó por mayoría la conformación de la Comisión Permanente de Seguridad Social y Asuntos del Trabajo, con el objetivo de dar seguimiento y fortalecer las políticas municipales que protegen los derechos laborales y sociales de las y los trabajadores.

La presidenta de la Comisión, Liliana Méndez Fajardo, destacó que esta acción permitirá articular los esfuerzos que se realizan desde áreas como Recursos Humanos, Oficialía Mayor y demás dependencias vinculadas, siempre velando por el bienestar de la plantilla laboral del municipio y evitar que se vulneren sus derechos.

Méndez Fajardo señaló que, a más de diez meses de la creación del municipio, Villa de Pozos no registra demandas de carácter laboral, lo cual refleja un ambiente de respeto y cumplimiento de obligaciones, sin embargo, con esta comisión se busca consolidar estrategias preventivas que garanticen la estabilidad y confianza de las y los servidores públicos.

Durante la misma sesión se aprobó por unanimidad la minuta de proyecto de decreto en materia de garantizar condiciones de retiro dignas para las personas integrantes de los cuerpos de seguridad pública municipales al reconocer la labor que realizan en beneficio de la ciudadanía y reafirmar el compromiso de ofrecerles certeza y justicia laboral al término de su servicio.

