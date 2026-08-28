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Garantizan entrega de prestaciones a base sindical del Gobierno estatal

Noé Lara, asumió que la administración cubrirá en tiempo, forma y según la calendarización

Por Rubén Pacheco

Agosto 28, 2026 03:00 a.m.
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Garantizan entrega de prestaciones a base sindical del Gobierno estatal
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      La base trabajadora sindicalizada debe estar tranquila sobre los pagos de fin de año, dado que las partidas presupuestales para dichos rubros, están garantizadas, afirmó Noé Lara Enríquez, titular de la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado. 

      Por lo tanto, asumió que la administración cubrirá en tiempo, forma y según la calendarización definida, el aguinaldo, la prima vacacional, el fondo de ahorro, el bono navideño, la caja de ahorro, entre otros beneficios en especie. 

      "Desde ahora les digo que deben estar tranquilos. Que sin ningún problema se va a cumplir no solamente con este derecho que tienen, sino algunos otros como les dije, prestaciones, algunas en especie y otras también en dinero", aseveró.  Después de acudir a una feria del empleo realizada en la Feria Nacional Potosina (Fenapo), complementó que algunas de las aportaciones se cubrirán de forma mensual y otras de manera anual. 

      Recordó que hace unos días, el Gobierno del Estado firmó el  convenio con el Sindicato Único de los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado (SUTSGE), donde se acordó un incremento salarial del 3.5 por ciento y de 3 por ciento en prestaciones.

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      "Todo en perfecto orden. Desde el primer día, la instrucción del señor gobernador, fue de que trabajemos incansablemente y desde luego que la parte que es muy importante, el respetar los derechos de los trabajadores", remató. 

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