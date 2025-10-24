“Las cosas de volar” teatro para imaginar y leer en familia

“Las cosas de volar”, es la puesta en escena producida por la compañía El Palacio de los Títeres, se presentará bajo la dirección de Cointa Alejandra Galindo Alvarado en el Teatro del IMSS este viernes 24 de octubre a las 18:00 horas, ademas el sábado 25 con funciones de 13:00 y 17:00 horas.

La trama sigue a la abuela Cleofas, una lectora apasionada, y a su nieto Alí, quienes convierten su cocina en un escenario de aventuras inspiradas en Don Quijote de la Mancha. A lo largo del relato, ambos enfrentan criaturas fantásticas, ingredientes rebeldes y recetas perdidas que los llevan a explorar la fuerza de la imaginación. La obra combina teatro de títeres, actuación y humor para construir un universo cotidiano que se transforma a través de los libros.

El elenco está conformado por Cointa Alejandra Galindo Alvarado como la abuela Cleofas, Raúl Eduardo Ángeles Flores en el papel de Alí, Lesly Ivonne Larracilla Cobos como Melita y Estefanía Méndez Bocanegra en la manipulación de títeres.

La obra propone una reflexión sobre la importancia del vínculo entre abuelos y nietos, y cómo las historias compartidas fortalecen la identidad familiar. Inspirada en las experiencias personales de los creadores, “Las cosas a volar” muestra el encuentro entre generaciones: la sabiduría de quien ha vivido y la curiosidad de quien comienza a descubrir el mundo. En este diálogo se construye un espacio donde la fantasía y la realidad se encuentran.

Esta producción ubica al teatro infantil como herramienta educativa y artística, busca fomentar la lectura, estimular la imaginación y recordar que los libros pueden transformar cualquier rincón del hogar en un territorio de aventuras compartidas.

Con entrada libre, esta puesta en escena invita a niñas, niños y adultos a redescubrir el poder de la imaginación y la lectura a través de una historia que une generaciones.