Vacunan ganado contra brucelosis

Cerritos.- En las comunidades inició la jornada de vacunación del ganado contra la brucelosis.

Personal de Desarrollo Rural acudió a San Pedro de los Hernández, ejido Nuevo San Pedro para vacunar contra la brucelosis en el ganado ovino y caprino en hembras mayores de 4 meses.

Las autoridades están trabajando en coordinación con el personal del Comité Pecuario Estatal para llevar a cabo el programa de vacunación en varias comunidades, para proteger a los animales.

Hay suficientes dosis y las personas interesadas pueden acudir a las oficinas de Desarrollo Rural, las vacunas se estarán entregando de manera gratuita a los productores que se acerquen, aunque se les hace el llamado para que protejan sus animales.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí