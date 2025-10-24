logo pulso
Estado

Vacunan ganado contra brucelosis

El programa se aplicará en localidades del municipio

Por Carmen Hernández

Octubre 24, 2025 03:00 a.m.
A
Vacunan ganado contra brucelosis

Cerritos.- En las comunidades inició la jornada de vacunación del ganado contra la brucelosis.

 Personal de Desarrollo Rural acudió a San Pedro de los Hernández, ejido Nuevo San Pedro para vacunar contra la brucelosis en el ganado ovino y caprino en hembras mayores de 4 meses. 

Las autoridades están trabajando en coordinación con el personal del Comité Pecuario Estatal para llevar a cabo el programa de vacunación en varias comunidades, para proteger a los animales. 

Hay suficientes dosis y las personas interesadas pueden acudir a las oficinas de Desarrollo Rural, las vacunas se estarán entregando de manera gratuita a los productores que se acerquen, aunque se les hace el llamado para que protejan sus animales. 

