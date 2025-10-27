Gobierno de SLP solo transparentó 1% del gasto en publicidad: Artículo 19

Durante 2024, el Gobierno del Estado de San Luis Potosí solo transparentó el 1 por ciento del gasto en comunicación social y publicidad, reveló un informe de Artículo 19 y Política Colectiva.

De acuerdo con el reporte de las organizaciones, el año pasado la administración del gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), erogó 42 millones 944 mil 503 pesos en dicho rubro.

Sin embargo, advirtió que únicamente transparentó 558 mil 815.99 pesos asignados a cuatro proveedores, a través de una respuesta a solicitud de acceso a la información.

Para las organizaciones no gubernamentales (ONG), resulta "preocupante" la falta de rendición de cuentas en el manejo del recurso público destinado a comunicación social y publicidad.

Pese a la falta de transparencia, la entidad potosina se ubicó como el estado con el gasto más bajo del país: 0.06% de su presupuesto total y apenas 15.22 pesos per cápita, lo que lo coloca en el extremo opuesto de la escala de inversión en publicidad oficial.

Subraya que, en lo local, las condiciones favorecen la opacidad: los incentivos para transparentar son menores, las exigencias ciudadanas suelen tener menos eco y la discrecionalidad crece.

Concluye que la falta de regulación y la concentración del gasto en pocas empresas, tanto a nivel federal como estatal, permite a los gobiernos ejercer un control indirecto sobre los medios, condicionar su línea editorial y premiar la cobertura favorable.

Al mismo tiempo, la discrecionalidad con la que se amplían los presupuestos, particularmente a nivel estatal, deja en evidencia que los gobiernos parecen priorizar su imagen pública sobre la información con fines de orientación social.

