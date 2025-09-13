Gobierno debe cumplir con adeudos a UASLP

El líder de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en San Luis Potosí, Luis Gerardo Ortuño Díaz, subrayó la importancia de que el gobierno del estado cumpla con los compromisos presupuestales firmados con instituciones educativas, incluyendo la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP).

Ortuño Díaz señaló que la entrega puntual de los recursos es fundamental no sólo para el funcionamiento de estas instituciones, sino también para mantener la confianza institucional, un elemento que consideró “muy importante” para el desarrollo del sector educativo en la entidad.

“No se debe escatimar ninguno de los recursos, y éstos deben entregarse a la brevedad posible a las instituciones educativas”, enfatizó. El dirigente empresarial destacó que la puntualidad en la asignación de recursos no sólo garantiza la operación de las universidades y centros educativos, sino que también fortalece la relación entre el sector público y el privado, al generar confianza y certidumbre sobre el manejo de los recursos destinados a la educación.

Aunque los llamados de diversas autoridades para que el estado cumpla con los compromisos financieros hacia la UASLP han sido constantes, recientemente la titular de la Secretaría de Finanzas, Ariana García Vidal, afirmó que no existe adeudo con la máxima casa de estudios.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Agregó que, en caso de otorgarse financiamiento adicional, éste se trataría de un recurso extraordinario, cuyo monto podría ajustarse si se acepta en forma de aportación en especie.