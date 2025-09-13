De China, 15 trenes para AIFA-Pachuca

NEXTLALPAN, Méx.- La empresa china CRRC Zhuzhou Locomotive CO LTD, en participación conjunta con México Railway Transportation Equipment S. de R.L de C.V., será la encargada de la fabricación de 15 unidades para el proyecto del Tren Ciudad de México-Pachuca, conocido como AIFA-Pachuca, al obtener el fallo de adjudicación por más de 5 mil millones de pesos.

La licitación internacional pública fue ganada por la citada sociedad, como resultado del análisis y evaluación de su propuesta técnica y económica, aunado a que ofertó los precios más bajos y convenientes para la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF), de acuerdo con el documento del fallo.

La propuesta económica con IVA incluido fue por un monto de 5 mil 846 millones 410 mil 431.88 pesos, cifra menor a la que propuso la compañía española CAF México S.A. de C.V., que fue por 9 mil 891 millones 248 mil 072.39 pesos.

Zhuzhou Locomotive en participación con México Railway Transportation Equipment S. de R.L de C.V obtuvo el contrato con una vigencia que será a partir del 11 de septiembre de 2025 al 30 de octubre de 2032.

El consorcio chino CRRC Zhuzhou Locomotive está encargado en la Ciudad de México de la modernización de la Línea 1 del Metro y la adquisición de 17 unidades del Tren Ligero, que buscarán eficientar en su servicio rumbo al Mundial de 2026, y que adquirió por un monto de mil 377 millones 563 mil 431 de pesos.

El consorcio chino fue sancionado por el Sistema de Transporte Colectivo (STC) por mil 500 millones de pesos por el retraso en la culminación de las obras en la Línea 1 del Metro, mismo que se encuentra en tribunales para una resolución.