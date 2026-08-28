Calle Moctezuma aún cerrada al paso vial

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Aunque prácticamente ya están concluidos los trabajos de rehabilitación en la calle prolongación Moctezuma, ubicada al norte de la capital, iniciados hace más de un año, la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop) todavía no abre la circulación del tráfico vehicular, lo que genera congestionamiento y baches en vialidades aledañas.

Gobierno del Estado invierte en rehabilitación y enfrenta retrasos

El 8 de julio del 2025, el Gobierno del Estado inició la reconstrucción de la calle, correspondiente al tramo Cruz Colorada y camino a Peñasco, donde anunció una inversión de más de 25 millones de pesos.

Del proyecto ejecutivo presentado por el estado, ya se colocó concreto en más de un kilómetro de longitud, la renovación de tomas de agua, el sistema de drenaje y el alumbrado led, y solo hace falta el retiro de montones de escombro, aplicación de pintura y colocación de otros implementos.

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Impacto en la comunidad y declaraciones de autoridades

Los residentes, comerciantes y conductores que se movilizan a colonias limítrofes reconocieron la relevancia de la obra, sin embargo, recriminaron que, a más de un año, un mes y 16 días de comenzar la reparación, el estado sigue sin entregarla generando afectaciones secundarias.

Es decir, proliferación de hoyancos en calles utilizadas como vialidades alternas por el paso permanente de camiones de transporte de personal y de pasajeros, mayor gasto de combustible al tener que rodear y menor presencia de consumidores en los establecimientos.

El pasado 14 junio pasado, Isabel Leticia Vargas Tinajero, entonces titular de la Seduvop, aseguró en próximas fechas el Gobierno del Estado estaría oficializando la terminación de los trabajos, sin embargo, ya pasaron más de dos meses y siguen ampliándose los plazos de finalización.