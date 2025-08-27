Gobierno mantiene adeudo de 21 mdp con el Ceepac

El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC) mantiene un adeudo de 21 millones de pesos con el Instituto Nacional Electoral (INE), confirmó el vocal ejecutivo, Pablo Sergio Aispuro Cárdenas, quien descartó que esta situación represente un riesgo inmediato para el funcionamiento del organismo federal ni para los procesos electorales.

El funcionario detalló que el tema está siendo atendido por la Unidad de Vinculación con Organismos Públicos Locales del INE y mostró confianza en que el pago se concretará en el corto plazo.

“Tengo el compromiso del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, de que este asunto se resolverá, así me lo ha expresado, y estoy seguro de que así será”, señaló.

Aispuro Cárdenas destacó, que la relación entre el Gobierno del Estado, el CEEPAC y el INE ha sido positiva, lo que ha permitido la correcta organización de los procesos electorales conjuntos. Sobre la deuda, reiteró; “no tenemos premura; claro que el recurso se necesita y se debe, pero no hay una urgencia que afecte al Instituto”.

Hace un mes, el consejero electoral Juan Manuel Ramírez, explicó que la deuda corresponde a servicios ya prestados por el INE, cuyo costo debe compartirse con el organismo local. Sin embargo, la Secretaría de Finanzas del Estado, no ha contado con recursos suficientes para otorgar la ampliación presupuestal necesaria, situación que mantiene pendiente el pago.