Gobierno sigue sin ofrecer seguridad a las buscadoras

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Integrantes del colectivo Voz y Dignidad por los Nuestro, denunciaron que el Gobierno del Estado, continúa sin presentar el plan de seguridad prometido para proteger a las personas buscadoras, pese a que esta semana, realizaron una jornada de búsqueda en la que localizaron un número importante de fragmentos óseos que ya fueron enviados a análisis periciales para intentar establecer su identidad.

Las buscadoras señalaron que antes de iniciar los trabajos, tuvieron que exigir a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPC) que brindara acompañamiento para evitar poner en riesgo su integridad.

Aunque las autoridades se comprometieron a diseñar una estrategia de protección y darla a conocer durante la semana, aseguraron que el plazo concluyó sin que existiera una respuesta.

Durante el operativo, el colectivo recuperó restos humanos reducidos a pequeños fragmentos, una escena que calificó como dolorosa por las condiciones en que fueron localizados. No obstante, destacó que cada hallazgo representa una posibilidad de identificar a personas desaparecidas y ofrecer respuestas a sus familias.

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La organización también cuestionó la falta de recursos destinados a las labores de búsqueda y acusó al Gobierno del Estado de no atender las necesidades de quienes recorren el territorio en busca de sus familiares. Asimismo, criticó que, mientras esperan acciones concretas, las autoridades permanezcan enfocadas en otros temas.

Como parte de esas carencias, Voz y Dignidad por los Nuestros afirmó que la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas opera con vehículos sin gasolina, descompuestos y sin mantenimiento desde hace alrededor de un año, lo que obliga a realizar recorridos a pie. Además, sostuvo que un vehículo tipo racer y una cuatrimoto permanecen sin utilizar en las instalaciones de la dependencia.