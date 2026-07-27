logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

La mejor manera de celebrar

Fotogalería

La mejor manera de celebrar

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Gobierno sigue sin ofrecer seguridad a las buscadoras

La autoridad prometió presentar un plan al colectivo Voz y Dignidad, aseguraron

Por Ana Paula Vázquez

Julio 27, 2026 03:00 a.m.
A
Gobierno sigue sin ofrecer seguridad a las buscadoras
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Integrantes del colectivo Voz y Dignidad por los Nuestro, denunciaron que el Gobierno del Estado, continúa sin presentar el plan de seguridad prometido para proteger a las personas buscadoras, pese a que esta semana, realizaron una jornada de búsqueda en la que localizaron un número importante de fragmentos óseos que ya fueron enviados a análisis periciales para intentar establecer su identidad.

      Las buscadoras señalaron que antes de iniciar los trabajos, tuvieron que exigir a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPC) que brindara acompañamiento para evitar poner en riesgo su integridad. 

      Aunque las autoridades se comprometieron a diseñar una estrategia de protección y darla a conocer durante la semana, aseguraron que el plazo concluyó sin que existiera una respuesta.

      Durante el operativo, el colectivo recuperó restos humanos reducidos a pequeños fragmentos, una escena que calificó como dolorosa por las condiciones en que fueron localizados. No obstante, destacó que cada hallazgo representa una posibilidad de identificar a personas desaparecidas y ofrecer respuestas a sus familias.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      La organización también cuestionó la falta de recursos destinados a las labores de búsqueda y acusó al Gobierno del Estado de no atender las necesidades de quienes recorren el territorio en busca de sus familiares. Asimismo, criticó que, mientras esperan acciones concretas, las autoridades permanezcan enfocadas en otros temas.

      Como parte de esas carencias, Voz y Dignidad por los Nuestros afirmó que la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas opera con vehículos sin gasolina, descompuestos y sin mantenimiento desde hace alrededor de un año, lo que obliga a realizar recorridos a pie. Además, sostuvo que un vehículo tipo racer y una cuatrimoto permanecen sin utilizar en las instalaciones de la dependencia.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Colectivo concluye levantamiento de restos en la Sierra del Abra Tanchipa
        Colectivo concluye levantamiento de restos en la Sierra del Abra Tanchipa

        Colectivo concluye levantamiento de restos en la Sierra del Abra Tanchipa

        SLP

        Huasteca Hoy

        Voz y Dignidad señaló que semanas atrás suspendió la búsqueda debido a amenazas y reclamó mayores condiciones de seguridad.

        Reportes falsos generan movilización innecesaria de corporaciones policiales
        Reportes falsos generan movilización innecesaria de corporaciones policiales

        Reportes falsos generan movilización innecesaria de corporaciones policiales

        SLP

        Pulso Online

        La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana mantiene vigilancia constante en diversos sectores de la zona metropolitana.

        Buscan resolver situación jurídica de El Realito
        Buscan resolver situación jurídica de El Realito

        Buscan resolver situación jurídica de El Realito

        SLP

        Rubén Pacheco

        Conagua y gobierno estatal trabajan para resolver contrato con empresa Aquos y mejorar suministro.

        Miles de jóvenes reciben bendición del Papa en San Luis Potosí
        Miles de jóvenes reciben bendición del Papa en San Luis Potosí

        Miles de jóvenes reciben bendición del Papa en San Luis Potosí

        SLP

        Martín Rodríguez

        Más de 7 mil 500 jóvenes participaron en la peregrinación y misa de clausura en el XV Congreso Nacional Juvenil.