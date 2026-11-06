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Grava SHCP los auxilios por accidentes

Unidades de carga deben cargar documento que les pediría la GN o la SICT

Por Redacción

Noviembre 06, 2026 03:00 a.m.
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Grava SHCP los auxilios por accidentes
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      La Guardia Nacional y personal de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), fueron facultadas para revisar que los transportistas cumplan con un documento similar a la carta porte que obligará a que todo aquel que requiera de servicio relacionado con un accidente en carretera, pague un impuesto, informó Itzel Ortega, representante del Grupo La Carreta, de logística para vehículos de carga pesada.

      Durante el evento TransPotosí Summit, la empresaria aseguró que la medida obligaría a que los operadores de sistemas de transporte de grúas informen a la autoridad fiscal sobre todas sus operaciones, lo que obligaría a encarecer el servicio, que obviamente afectaría a los propios operadores del sistema de grúas, en el entendido de que algún eventual cobro de impuestos se trasladaría a los usuarios del servicio. 

      Advirtió que no todo mundo quiere una facturación por el servicio de arrastre de vehículos o cualesquiera que se deriven de un accidente en carretera, y sin embargo, los llevaría a pagar el IVA y a la facturación obligatoria. 

      Agregó que lo que llama la atención es el hecho de que algunas instancias federales fueron facultadas para requerir datos que lleven a la información de las operaciones y los servicios contratados por los transportistas. 

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      De esta forma, mucho más allá de la competencia de la autoridad fiscal, habrá nuevos operadores que requerirán los datos y en particular, ejercerán la función los elementos de la Guardia Nacional y de la SICT.

      Recordó que no siempre las unidades accidentadas quedan consignadas ante las autoridades y por lo tanto, para esos efectos el accidente no existió, por lo menos de manera oficial para efectos del conocimiento de las autoridades federales. 

      Dijo que ella como área jurídica de su empresa, debe elaborar un escrito en el que establece que el accidente existió y debe cargarse el IVA por el servicio prestado. 

      "Es importante que los transportistas se empapen de la norma que entró en vigor, porque los perjudica más que a los permisionarios, lo que indica que mientras todo mundo se informe no tendrá mayor contratiempo".

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