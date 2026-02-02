logo pulso
Gusano barrenador hace estragos en la Zona Huasteca

La presencia del gusano barrenador genera alerta en San Luis Potosí

Por Samuel Moreno

Febrero 02, 2026 03:00 a.m.
A
Gusano barrenador hace estragos en la Zona Huasteca

La presencia del gusano barrenador ha dejado en San Luis Potosí un impacto directo en el sector pecuario, con 12 casos confirmados en el ganado, principalmente en la región Huasteca, lo que encendió las alertas sanitarias y obligó a reforzar las medidas de control para evitar una afectación mayor a los hatos ganaderos del estado.

El delegado federal de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Guillermo Andrés Rivera Vázquez, informó que, si bien el brote representó un golpe para los productores, actualmente no se registran casos activos, ya que los eventos detectados se encuentran

inactivos y bajo contención, gracias a la aplicación de acciones sanitarias oportunas.

Explicó que al momento de detectarse los primeros casos, se implementó una estrategia de control que incluyó la liberación de mosca estéril, principalmente en la Zona Huasteca, con ejemplares traídos del sur del país, lo que permitió frenar la propagación del parásito y evitar un daño mayor al ganado.

Rivera Vázquez subrayó que, ante el riesgo que representa el gusano barrenador para la economía pecuaria, desde principios de 2025 la Sader inició capacitaciones preventivas dirigidas a ganaderos y autoridades municipales, anticipándose a la posible presencia del parásito en el estado.

En ese marco, recordó que hace quince días se realizó en Ciudad Valles una capacitación encabezada por el director nacional de Sanidad Pecuaria, en la que participaron presidencias municipales, la Unión Ganadera y asociaciones del sector, a quienes se les informó sobre los casos detectados y las medidas de contención aplicadas.

El delegado federal rechazó que la aparición del gusano barrenador sea consecuencia de un relajamiento en las medidas federales y sostuvo que los controles se mantienen de manera permanente.

