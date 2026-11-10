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Habrán dos cambios más en el gabinete de Navarro

Por Flor Martínez

Noviembre 10, 2026 03:00 a.m.
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Habrán dos cambios más en el gabinete de Navarro
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      El alcalde de Soledad, Juan Manuel Navarro Muñiz, anunció que, además de la Secretaría General y la Contraloría Interna, se tienen previstos dos cambios más dentro de su gabinete, los cuales, dijo, obedecen a deficiencias en el trato y servicio a la población.

       Explicó que los cambios no están relacionados con quejas de la gente; sin embargo, reconoció que los funcionarios serán reubicados en otras áreas donde no tengan contacto directo con los ciudadanos. 

      El edil evitó dar nombres de los directores o áreas a las que se les realizarán estos ajustes, y abundó que será en estos días cuando se concreten.

       "Los vemos un poquito más obligados, como que no traen esa mística de servir, entonces mejor los acomodamos en otro lugar donde no tengan contacto con la ciudadanía", declaró.

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       Aunque no reveló qué dependencias tendrán modificaciones ni quiénes serán los nuevos titulares, señaló que estos dos movimientos se suman a otros ajustes realizados recientemente en el gabinete municipal.

       En cuanto al nombramiento de la nueva secretaria general del Ayuntamiento, quien anteriormente se desempeñaba como contralora municipal,  destacó que cuenta con más de 15 años de experiencia dentro de la administración soledense y formación jurídica.

       Sobre la salida de Benjamín Pérez Álvarez de la Secretaría General, el alcalde expresó su agradecimiento por el trabajo realizado durante su gestión y consideró que su nueva encomienda representa una oportunidad para demostrar su capacidad en el ámbito jurídico.

       Por otro lado, se le cuestionó sobre la cercanía del proceso electoral respecto a si algún funcionario ha mostrado interés por algún cargo público; el alcalde enfatizó que se les ha conminado a separarse del cargo con antelación si existe alguna aspiración política.

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