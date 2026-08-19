Contraproducente negar hackeos, dice especialista

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Tras conocerse que el hackeo sufrido por el Poder Judicial del Estado (PJE) se ha agravado y que la presidenta de la dependencia Lourdes Zarazúa Martínez insiste en negar la ocurrencia de una intervención, el especialista en seguridad cibernética Víctor Ruiz, indicó que descartar un incidente de esta naturaleza puede retrasar la solución del problema.

Impacto en la comunidad

El fundador de la consultoría tecnológica Silikn indicó en entrevista que negar de manera prematura una intervención de esta naturaleza "puede retrasar tanto la investigación técnica como la implementación de medidas de contención y remediación".

Ayer, Pulso reveló que en seis días, el hacker que penetró el sistema digital del PJE pasó de extraer 11 gigabytes de información a 78 gigabytes, al mismo tiempo que Zarazúa Martínez declaraba que tras una revisión interna, no detectó una extracción masiva de datos.

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Acciones de la autoridad

Víctor Ruiz, que desde el 7 de agosto reveló el primer indicio del hackeo, señaló que cuando alguna autoridad insiste en la negación de un problema, también limita la posibilidad de que los posibles afectados adopten acciones preventivas —como cambiar contraseñas, reforzar la autenticación o mantenerse alerta ante intentos de fraude, robo de identidad o campañas de ingeniería social— que contribuyan a reducir el impacto del incidente.

Insistió en que la transparencia y la diligencia en las etapas iniciales de un incidente de ciberseguridad son fundamentales para proteger a los titulares de los datos, facilitar una respuesta efectiva y fortalecer la confianza en las instituciones responsables de resguardar esa información.

El entrevistado consideró que el objetivo no debe ser determinar quién tiene la razón, sino contribuir a que, como sociedad, estemos mejor informados y protegidos ante este tipo de incidentes.