Harán "ajustes" a normativa del Poder Judicial

El Congreso del Estado analiza cambios a su Ley Orgánica para actualizar las reglas con las que atenderá nombramientos, tomas de protesta, licencias definitivas y solicitudes de destitución de magistraturas y otras nuevas figuras del Poder Judicial, luego de la reforma judicial que modificó la estructura de este poder en San Luis Potosí.

Congreso adapta Ley Orgánica a nueva estructura judicial

Dicha iniciativa, que será presentada por la diputada María Aranzazú Puente Bustindui, plantea reformas a los artículos 15, 107 y 118 para adaptar las facultades del Legislativo a la nueva integración judicial, donde ahora aparecen el Tribunal de Disciplina Judicial, el Órgano de Administración Judicial, magistraturas del Tribunal de Justicia Administrativa y personas juzgadoras de Primera Instancia.

También ajusta funciones tras la división de la antigua Comisión de Justicia en dos instancias legislativas.

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Redistribución de funciones en comisiones legislativas

Uno de los cambios principales es que el Congreso actualizará en la ley la sustitución del Consejo de la Judicatura por el nuevo Órgano de Administración Judicial.

Además, se precisan las autoridades a las que deberá tomar protesta, entre ellas magistraturas del Supremo Tribunal de Justicia, del Tribunal de Disciplina Judicial, del Tribunal de Justicia Administrativa, así como personas juzgadoras de Primera Instancia.

La propuesta también redistribuye funciones entre la Comisión de Gobernación y la Comisión Segunda de Justicia para definir qué órgano legislativo atenderá nombramientos, licencias definitivas así como solicitudes de destitución.

El ajuste busca evitar confusiones en la revisión de estos asuntos tras la separación de competencias derivada de la reforma interna del Congreso.

Con estos cambios, la ley interna del Poder Legislativo se alinearía con la nueva estructura judicial del estado y con la reorganización de sus propias comisiones, en temas relacionados con magistraturas, órganos autónomos y figuras administrativas del sistema de justicia.