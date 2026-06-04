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Harán catálogo de los artistas urbanos

Por Rolando Morales

Junio 04, 2026 03:00 a.m.
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Harán catálogo de los artistas urbanos
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      Christian Azuara, titular de la Dirección de Servicios Municipales del Ayuntamiento de San Luis Potosí, informó que la administración municipal trabaja en la creación de un catálogo de artistas urbanos y muralistas potosinos, con el objetivo de dar mayor visibilidad a su trabajo y facilitar que particulares o empresas puedan contactarlos para desarrollar proyectos artísticos.

      El funcionario explicó que esta iniciativa surge en paralelo a los programas de intervención urbana que actualmente se desarrollan en la ciudad. Entre ellos destacó "Color Zaragoza", proyecto en el que participan 42 jóvenes artistas que plasmarán sus propuestas en más de 60 cortinas comerciales. Señaló que en esta edición se observa una importante participación femenina y la incorporación de nuevos talentos que no habían colaborado en intervenciones previas realizadas en zonas como El Saucito.

      Además, adelantó que la próxima semana arrancará el programa "Trazo, Pasión y Futbol", enfocado en la realización de murales alusivos a la próxima Copa del Mundo. En este proyecto participarán 28 jóvenes que intervendrán diversos espacios ubicados a lo largo de los puentes de Salvador Nava, así como cinco muralistas provenientes de distintas entidades del país.

      Azuara indicó que el catálogo permitirá mostrar el estilo y características del trabajo de cada artista, ya que, según comentó, con frecuencia restauranteros, comerciantes y otros particulares se acercan a los creadores después de conocer sus obras a través de redes sociales para solicitar trabajos específicos.

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