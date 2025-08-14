Harán descuentos en trámites de testamentos

Juan Carlos Barrón Cerda, presidente del Colegio de Notarios de San Luis Potosí, anunció una campaña intensiva de descuentos para los trámites de testamentos, en un periodo de septiembre a diciembre. En esta ocasión, serán las mismas facilidades del año pasado.

Dijo que en 2025, todos los testamentos cuestan 2 mil pesos, y por lo que se refiere a los policías, a los bomberos y a los paramédicos de la Cruz Roja y de áreas especializadas de rescate como ocurre con Protección Civil, el trámite cuesta mil pesos.

Sostuvo que ha aumentado la cultura de dejar un testamento, y se espera que San Luis Potosí siga acudiendo con el notario, porque se tiene que fortalecer la campaña, que se realiza con un enfoque social y de manera especial con los cuerpos de Seguridad Pública, es decir policías, bomberos y paramédicos de la Cruz Roja.

Recordó que si no hay trámites de testamento, hay un patrimonio que se queda a la deriva, sobrevienen disputas familiares y situaciones controvertidas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

spués son los familiares. Por ello, recomendó tomar ese acto de previsión.

Dijo esperar que este año incrementen el número de testamentos.