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Hasta 100 mil pesos cuesta a Bomberos cada incendio

Por Ana Paula Vázquez

Agosto 19, 2026 03:00 a.m.
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Hasta 100 mil pesos cuesta a Bomberos cada incendio
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      Cada incendio de gran magnitud le cuesta al Heroico Cuerpo de Bomberos Metropolitanos de San Luis Potosí entre 70 mil y 100 mil pesos, un gasto que nadie les reembolsa y que se suma al déficit mensual de alrededor de 750 mil pesos que enfrenta el organismo para mantener su operación.

      Adolfo Benavente Duque, comandante y titular del Cuerpo de Bomberos, explicó que operar la institución cuesta actualmente alrededor de 2.6 millones de pesos al mes, mientras que los apoyos de los gobierno estatal, municipal de San Luis Potosí y  de Soledad de Graciano Sánchez suman aproximadamente 1.85 millones de pesos. La diferencia debe cubrirse con otras fuentes de ingreso.

      El costo aumenta cuando atienden incendios de grandes magnitudes, pues además de los insumos utilizados durante las emergencias, Bomberos debe asumir las reparaciones de los vehículos que resultan dañados. "Ese dinero nosotros lo tenemos que solventar", señaló Benavente Duque, quien advirtió que cada servicio de este tipo profundiza el déficit que enfrenta la institución.

      Una de las fuentes adicionales de recursos es el Colegio de Bomberos, mediante los cursos que ofrece a industrias y empresas. Benavente Duque destacó que se encuentra entre los tres colegios de bomberos más ocupados del país y llamó al sector empresarial a acercarse para tomar capacitación, ya que estos ingresos permiten cubrir parte de los gastos 

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