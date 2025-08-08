Hasta 8% sube costo de la vivienda en SLP

Sube el precio de las viviendas de 5 a 8 por ciento, monto que refleja el incremento en los precios de los materiales de construcción, tal y como ha ocurrido con el acero y otros insumos, informó Olga Espitia Lanuza, presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI).

Agregó que el costo de los materiales de construcción tales como el acero y el aluminio, está haciendo presión sobre el precio de la vivienda, pero hay un respiro con el caso de la mano de obra, que todavía es manejable. Mencionó que todavía hay desarrolladores de vivienda que conservan precios anteriores, únicamente para fines de vender lo que ya tenían.

Precisó que todavía hay oportunidad de que algunos buscadores de casa tengan acceso a viviendas a precio de principios de año, la oportunidad está abierta para personas que por ejemplo ejercen un crédito de Infonavit.

Dijo que cuando los precios aumentan de pronto, aún así hay muchas oportunidades de negociar al costo anterior.

Aseguró que todavía es muy buen tiempo para que se llegue a negociaciones con oferentes de vivienda que pudieran tener algunas a precios menores a los actuales.