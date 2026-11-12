Gallardo vuelve a criticar al Interapas

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Mientras no desaparezca el Interapas, no se resolverá la "crisis" de insuficiencia de agua potable en la zona metropolitana de San Luis Potosí, reiteró el gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

Recriminó que mientras decenas de funcionarios municipales obtienen salarios onerosos, no se promueven programas para el desazolve de cañerías, sistemas residuales que colapsan durante la temporada de lluvias.

Gallardo Cardona contrastó que varias vialidades padecen por las inundaciones, en tanto otras viviendas carecen de agua potable para llenar los tinacos y aljibes.

Presumió que, a través de la Comisión Estatal del Agua (CEA), el programa Enchúlame la Colonia realiza intervenciones de drenajes colapsados, derivado de las peticiones ciudadanas recopiladas por el personal gubernamental.

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Complementó que, hasta el momento las lluvias no provocaron afectaciones en la región huasteca, sin embargo, se mantiene la vigilancia de ríos, lagos y otros cuerpos de agua.