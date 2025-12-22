Heladas y lluvias activan alerta por frente frío 23 en San Luis Potosí

La Coordinación Estatal de Protección Civil alertó por los efectos del frente frío número 23, que en los próximos días provocará heladas matutinas, lluvias puntuales y un marcado descenso de temperatura en distintas regiones del estado.

De acuerdo con el pronóstico, existe probabilidad de heladas por la mañana en municipios de las regiones Altiplano y Centro, mientras que en la Huasteca se esperan lluvias y tormentas aisladas, principalmente durante las primeras horas del día.

En cuanto a temperaturas, se prevén máximas de 19 grados en la zona Centro y hasta 26 grados en la Huasteca. Las mínimas podrían descender a 6 grados en la zona Centro y 4 grados en el Altiplano, condiciones propicias para afectaciones por frío.

Protección Civil emitió una serie de recomendaciones preventivas ante las bajas temperaturas. En casa, se recomienda abrigarse con varias capas de ropa, revisar que calentadores, estufas y chimeneas estén bien ventilados para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono, y cubrir tuberías y medidores para prevenir daños por congelamiento.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En materia de salud, se pide mantener una hidratación adecuada, consumir alimentos ricos en vitamina C, evitar cambios bruscos de temperatura y extremar cuidados con niñas, niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.