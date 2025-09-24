Homologación a maestros se quedó en anuncio: SEGE

La homologación salarial de docentes de telesecundarias en San Luis Potosí, sigue sin resolverse, a pesar de que la presidenta Claudia Sheinbaum instruyó hace dos semanas a la Federación atender el tema, reconoció Juan Carlos Torres Cedillo, titular de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE).

El funcionario detalló que, aunque el recurso federal identificado como U080 ya fue liberado, los trámites de homologación permanecen detenidos. Señaló que, de manera provisional, el gobierno estatal está cubriendo esos pagos tras el acuerdo alcanzado durante una manifestación magisterial en Palacio de Gobierno, en tanto la Federación asume la responsabilidad.

“Es un recurso que continuamente tenemos que estar gestionando, donde estamos un poquito detenidos es en la homologación, que es lo que está pendiente ahorita por lo pronto el gobierno del Estado está pagando ese concepto provisionalmente. Quedamos que provisionalmente en lo que la federación asumía la responsabilidad que finalmente le toca, pues el gobierno del Estado para poder salir de esa situación se iba a hacer responsable. Esto es temporal, sí nos urge que el gobierno federal nos apoye en este sentido”, declaró el funcionario.

Torres Cedillo afirmó que la documentación requerida ya fue entregada a la Secretaría de Educación Pública federal, por lo que el proceso depende ahora de esa instancia. Añadió que ha sostenido comunicación con dirigentes sindicales como Juan Carlos Bárcenas y con el líder nacional del SNTE, Alfonso Cepeda, con quienes revisó el avance del caso.

El titular de la SEGE explicó que uno de los obstáculos para concretar la homologación es la presión financiera del gobierno federal. Torres Cedillo recordó que actualmente se destinan 86 mil millones de pesos a las becas Rita Zetina para estudiantes de secundaria, monto que se ampliará en el próximo ciclo escolar a nivel primaria, lo que reduce el margen para destinar apoyos extraordinarios a los estados.