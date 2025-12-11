Hoy comienzan el análisis de Egresos

El Congreso del Estado prepara para este jueves el inicio de la revisión del paquete económico 2026 del Estado de San Luis Potosí, alcaldías y organismos públicos descentralizados y autónomos, en el que incluye una partida presupuestal propuesta por la diputada Sara Rocha, de apenas 20 millones de pesos con respecto al recurso entregado el año pasado a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, pero nuevamente amarra a las instituciones educativa a tener que pedir dinero a la Secretaría de Finanzas del Estado en caso de que lo requiera, a través de un artículo transitorio.

Sin embargo, también incluye un recurso por 300 millones de pesos para el pago de sentencias y laudos.

Los presupuestos serán revisados desde este jueves y hasta el sábado próximo en la sesión plenaria con la que cierra el primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio legislativo.

El presupuesto incluye un aumento de millón y medio de pesos para pago de nóminas y servicios personales en el Tribunal Electoral, institución Que también será operadora del proceso electoral que inicia en agosto de 2026.

Hay un presupuesto propuesto de 4,696,000 para dar comienzo a las operaciones y la instalación de la Fiscalía Especializada en Materia de Desaparición de Personas.

La discusión del Presupuesto de Egresos 2026 formará parte de una serie de criterios de gasto que en la sumatoria total de recursos esperados tanto por generación propia como de aportaciones de recursos federales, deberá ser un espejo de la ley de ingresos para el ejercicio fiscal siguiente.

De manera paralela a los rasgos más importantes del Presupuesto de Egresos del gobierno estatal, serán discutidos los ingresos y egresos del Poder Legislativo y el Poder Judicial.