Hubieran preferido un maestro al frente de la SEGE: CPL

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El presidente de la Comisión de Educación del Congreso del Estado, Crisógono Pérez López, afirmó que hubiera sido deseable que la nueva titular de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE) proviniera del ámbito educativo, tras el nombramiento de la abogada Deysi Maribel López Sierra al frente de la dependencia.

Al ser cuestionado sobre la designación de López Sierra al frente de la SEGE, el legislador señaló que una persona con formación y experiencia directa en el sector habría facilitado el entendimiento de los temas propios de la dependencia. "Nosotros hubiéramos querido que fuera una maestra, un maestro, un doctor en la educación, alguien que estuviera más inmerso porque batallaríamos menos; sería una cuestión más ágil el entendimiento", declaró.

Pérez López precisó que la designación corresponde al gobernador del estado y recordó que el Ejecutivo cuenta con las facultades legales para realizar el nombramiento. En ese sentido, indicó que la decisión debe respetarse, aunque consideró natural que existan opiniones y cuestionamientos sobre el perfil de quien asumirá la conducción del sistema educativo estatal. "Los compañeros siempre tendrán derecho también a expresarse", señaló al referirse a las reacciones que se han manifestado en distintos espacios.

Respecto a los retos inmediatos de la nueva titular, el diputado sostuvo que deberá mantener una relación permanente con directores, supervisores y jefes de sector, además de fortalecer el diálogo con las organizaciones sindicales del magisterio.

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Consideró que el acompañamiento a la estructura educativa y la comunicación con los distintos actores del sector son aspectos que deberán atenderse de manera constante durante su gestión.

Deysi Maribel López Sierra es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) y se desempeñó recientemente como directora del Registro Civil estatal, además de haber ocupado cargos jurídicos y administrativos en esa dependencia y en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez.