Ignora la UASLP recorte del Congreso

La Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) hizo caso omiso del recorte que el Congreso impuso a la partida propuesta por el Ejecutivo para 2026 y estableció una suma de 521.2 millones de pesos en este rubro, en lugar de los 320 millones de pesos establecidos por el Legislativo en la versión definitiva del presupuesto 2026.

Según a un reporte de ingresos para el año entrante que la Rectoría presentará al Consejo Directivo Universitario (CDU), se proyectan ingresos propios y autogenerados por 915.5 millones de pesos, lo que representa el 22.9% del total estimado.

El proyecto presupuestal prevé ingresos por 3 mil 996.4 millones de pesos, de los cuales 64% correspondería a aportaciones federales, 22.9% a recursos propios y 13.1% a recursos estatales.

Con esta composición, los ingresos autogenerados se colocan como la segunda fuente de financiamiento más importante de la Universidad, sólo por debajo del subsidio federal y por encima de la aportación estatal.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En términos absolutos, el documento —al que este medio tuvo acceso— detalla que la aportación federal se calcula en 2 mil 559.7 millones de pesos, mientras que la aportación estatal se mantiene en una proyección de 521.2 millones de pesos, cifra similar a la del ejercicio fiscal que está por concluir.

Cabe mencionar que recientemente el Congreso del Estado aprobó la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos 2026, en los que se contempló para la UASLP una aportación estatal de 320 millones de pesos.

Sin embargo, en el cálculo que oficialmente presentará la administración universitaria ante el CDU, se mantiene una proyección de aportación estatal cercana a los 506 millones, monto que no coincide con lo aprobado por el Congreso del Estado.

El documento señala que está en riesgo la viabilidad financiera de la UASLP, debido a que, por un lado, se mantienen congeladas las cuotas que se cobran a los alumnos por concepto de nuevo ingreso y reingreso, y por otro, continúa vigente la obligatoriedad de la gratuidad en la educación superior, sin que los gobiernos federal y estatal hayan creado el fondo de gratuidad educativa.

En este contexto, la proyección financiera estima que en el año 2026 la UASLP dejará de captar alrededor de 94 millones de pesos, como consecuencia del estancamiento de las cuotas, considerando que no se han actualizado conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor.