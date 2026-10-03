Ignora diputada el alcance de falta de agua en escuelas

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Mientras en el informe de gobierno de Villa de Pozos se aseguró que la administración está atendiendo el problema del agua, la diputada suplente Gabriela Guadalupe Martínez Vázquez reconoció que no tiene identificado si existen más escuelas con problemas similares a la Primaria José Ciriaco Cruz y Profr. Felipe Almazán Guerrero, las cuales suspendieron clases presenciales por falta de suministro.

Cuestionada sobre otros casos, la legisladora, con representación en el distrito correspondiente a Villa de Pozos, mencionó una escuela de Providencia que recibe pipas del Gobierno del Estado prácticamente cada semana o cada quince días, pero no precisó cuántos planteles enfrentan actualmente una situación similar.

También reconoció que las pipas que distribuye el Ayuntamiento no se dan abasto ante la demanda de las colonias.

La suspensión de clases fue comunicada a madres y padres de familia, después de que el plantel se quedara sin agua durante la jornada del turno vespertino y los estudiantes tuvieran que retirarse antes de concluir las actividades. Las familias señalaron además que la escuela tuvo que pagar 6 mil 500 pesos por pipas para contar con el servicio.

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Martínez Vázquez señaló que en distintas zonas el desabasto se prolonga durante periodos mayores. Mencionó las calles Grecia, en la B. Anaya, y Luxemburgo, donde aseguró que llevan hasta dos años sin suministro, además de Jardines de Oriente, colonia que permaneció casi 10 días sin agua y comenzó a recuperar el servicio recientemente.

La diputada tampoco pudo precisar cómo se está atendiendo el servicio en Villa de Pozos frente a la participación de Interapas. Dijo que primero necesita acercarse con la presidenta concejal, Patricia Aradillas Aradillas, para verificar ese tema. Sus declaraciones se dieron después de la manifestación de habitantes frente al Palacio Municipal, donde cuestionaron el desabasto y la capacidad de atención con 13 pipas.