Ignora la CEDH quejas de comunidades mixteca y mazahua

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Hasta tres años llevan pendientes aproximadamente 10 quejas presentadas por integrantes de las comunidades Mixteca Baja y Mazahua ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), cuyos representantes acudieron al Congreso del Estado para solicitar explicaciones a la presidenta del organismo, Giovanna Itzel Argüelles Moreno por medio de una comparecencia.

Narciso Mendoza López, representante de la comunidad Mixteca Baja, y Joaquín Martínez García, representante de la comunidad Mazahua, señalaron que desde hace tiempo han buscado reunirse con Argüelles Moreno y obtener atención a los expedientes que presentaron contra distintas autoridades. Las quejas corresponden a instancias municipales, estatales

y federales.

Cada comunidad tiene aproximadamente cinco quejas pendientes, según Mendoza López, quien afirmó que tampoco han recibido atención respecto de las medidas precautorias solicitadas. El representante sostuvo que, ante esta falta de respuesta, ambas comunidades consideran que han sido discriminadas en sus derechos y cuestionó que hasta el momento no se haya emitido ninguna recomendación sobre sus casos.

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La inconformidad también incluye, de acuerdo con los representantes, la falta de atención a una disposición relacionada con la participación indígena en el Consejo de Derechos Humanos. Mendoza López señaló que la legislación contempla la presencia de una persona indígena en ese órgano y afirmó que este aspecto tampoco ha sido atendido por la presidenta de la CEDH.

La solicitud presentada ante el Congreso identifica a los representantes como víctimas reconocidas ante la CEDH y la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEAV), con los folios REGEV-522/2025 para la comunidad Mixteca Baja y REGEV-523/2025 para la comunidad Mazahua. En el caso de la Mixteca Baja, el documento también solicita la comparecencia del comisionado ejecutivo estatal de Atención a Víctimas, Juan Gerardo Castillo Mata.