logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

El vinilo resurge en México y desafía al streaming gracias a la coleccionismo juvenil

Fotogalería

El vinilo resurge en México y desafía al 'streaming' gracias a la coleccionismo juvenil

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Ignora la CEDH quejas de comunidades mixteca y mazahua

Por Ana Paula Vázquez

Octubre 08, 2026 03:00 a.m.
A
Ignora la CEDH quejas de comunidades mixteca y mazahua
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Hasta tres años llevan pendientes aproximadamente 10 quejas presentadas por integrantes de las comunidades Mixteca Baja y Mazahua ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), cuyos representantes acudieron al Congreso del Estado para solicitar explicaciones a la presidenta del organismo, Giovanna Itzel Argüelles Moreno por medio de una comparecencia.

      Narciso Mendoza López, representante de la comunidad Mixteca Baja, y Joaquín Martínez García, representante de la comunidad Mazahua, señalaron que desde hace tiempo han buscado reunirse con Argüelles Moreno y obtener atención a los expedientes que presentaron contra distintas autoridades. Las quejas corresponden a instancias municipales, estatales 

      y federales.

      Cada comunidad tiene aproximadamente cinco quejas pendientes, según Mendoza López, quien afirmó que tampoco han recibido atención respecto de las medidas precautorias solicitadas. El representante sostuvo que, ante esta falta de respuesta, ambas comunidades consideran que han sido discriminadas en sus derechos y cuestionó que hasta el momento no se haya emitido ninguna recomendación sobre sus casos.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      La inconformidad también incluye, de acuerdo con los representantes, la falta de atención a una disposición relacionada con la participación indígena en el Consejo de Derechos Humanos. Mendoza López señaló que la legislación contempla la presencia de una persona indígena en ese órgano y afirmó que este aspecto tampoco ha sido atendido por la presidenta de la CEDH.

      La solicitud presentada ante el Congreso identifica a los representantes como víctimas reconocidas ante la CEDH y la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEAV), con los folios REGEV-522/2025 para la comunidad Mixteca Baja y REGEV-523/2025 para la comunidad Mazahua. En el caso de la Mixteca Baja, el documento también solicita la comparecencia del comisionado ejecutivo estatal de Atención a Víctimas, Juan Gerardo Castillo Mata.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Advierte Coparmex colapso en sistema de salud ante cáncer de mama
        Advierte Coparmex colapso en sistema de salud ante cáncer de mama

        Advierte Coparmex colapso en sistema de salud ante cáncer de mama

        SLP

        Martín Rodríguez

        La presidenta local resaltó la importancia de fortalecerlo y prevenir la enfermedad

        Se disparan 30% causas penales por violencia familiar: STJE
        Se disparan 30% causas penales por violencia familiar: STJE

        Se disparan 30% causas penales por violencia familiar: STJE

        SLP

        Rubén Pacheco

        Los principales agresores corresponden a familiares directos como padres, madres y/o abuelos

        Preparan "cochinito" para reparación del Templo del Espíritu Santo
        Preparan "cochinito" para reparación del Templo del Espíritu Santo

        Preparan "cochinito" para reparación del Templo del Espíritu Santo

        SLP

        Martín Rodríguez

        La Arquidiócesis analiza la posibilidad de usar el templo San Juan de Dios como sede provisional.

        Amplía municipio controversia en la SCJN por obras atoradas
        Amplía municipio controversia en la SCJN por obras atoradas

        Amplía municipio controversia en la SCJN por obras atoradas

        SLP

        Rolando Morales

        Galindo Ceballos también denunció falta de coordinación con el gobierno estatal para el desarrollo de los proyectos