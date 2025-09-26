Impedido para volar, el nuevo helicóptero
Carece de matrícula nacional; la Agencia Federal de Aviación Civil multará al gobierno estatal
Hasta ahora, la Agencia Federal de Aviación Civil mantiene sin hacer efectivo de manera pública, el permiso de vuelo para el helicóptero adquirido por el Gobierno del Estado para la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPCE).
El motivo es que la aeronave llegó a nuestro país provista de una clave extranjera. Aunque hay un procedimiento sancionador en contra del Gobierno del Estado, también se encuentra en trámite una clave provisional.
El helicóptero que llegó el 5 de agosto pasado al hangar de Gobierno del Estado, con matrícula estadounidense N260WH, es un Eurocopter H-120, Serie 1699, fabricado por la compañía Airbus Helicopters por medio de una colaboración con China National Aero Technology Import and Export Corporation (CATIAC).
El permiso suspendido motivó al Gobierno del Estado a realizar trámites para conseguir una matrícula provisional que les permita establecer planes de vuelo.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
El trámite suspendido fue dictaminado por no cumplir con los procedimientos de registro.
De manera simultánea, la Agencia Federal de Aviación Civil abrió un procedimiento en contra de Gobierno del Estado, que también se encuentra en trámite.
El Gobierno Federal pidió al gobierno Estatal solventar el requerimiento de observaciones al procedimiento administrativo con motivo de que la aeronave continúa sin matrícula mexicana para operar.
no te pierdas estas noticias
INTERAPAS busca origen de agua turbia en Los Fresnos
Redacción
Análisis de calidad del agua del pozo San José confirma ausencia de contaminantes. INTERAPAS busca origen de contaminación en Los Fresnos.
Expolicía denuncia a aspirante a juez por asesinato de sus hijos
El Universal
El caso en San Luis Potosí revela conexiones peligrosas entre poder y crimen organizado
Sigue deuda con las personas con discapacidad: Fundación
Rubén Pacheco
Torres Cuevas detalló los resultados de un informe sobre la realidad que vive este sector en San Luis Potosí