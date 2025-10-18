logo pulso
Impuestos a bebidas no se aplicarían en el sector de la salud: Azuara

Por Ana Paula Vázquez

Octubre 18, 2025 03:00 a.m.
A
Impuestos a bebidas no se aplicarían en el sector de la salud: Azuara

La diputada local del PRI, Frinné Azuara Yarzábal, presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social del Congreso del Estado, criticó que los recursos obtenidos por el incremento a los impuestos de las bebidas azucaradas y otros productos, no estarán destinados específicamente al sector salud, pese a que el Gobierno Federal, los ha denominado "impuestos saludables".

Señaló que el dinero recaudado, se integrará a una bolsa general del presupuesto federal y podría utilizarse en otros rubros, por lo que no se garantizará su aplicación en medicamentos, hospitales o programas de prevención y atención de enfermedades.

Azuara recordó que el propio Gobierno Federal, ha señalado que se requieren alrededor de 180 mil millones de pesos anuales, para atender enfermedades crónicas, pero los recursos del nuevo gravamen no estarán etiquetados para ese fin. Mencionó también que el programa contra el sobrepeso, la obesidad y la diabetes, ha sufrido recortes consecutivos: en 2022 perdió 171 millones de pesos, en 2023 fueron 568 millones y en 2024 otros 620 millones, hasta desaparecer del presupuesto para 2026.

De acuerdo con la legisladora, el incremento a los llamados impuestos saludables, tiene un propósito recaudatorio. Se estimó que en 2026 podrían obtenerse 41 mil millones de pesos adicionales con el alza en bebidas azucaradas aprobadas por Morena. "Solamente buscan recaudar más impuestos, porque el gobierno ya está quebrado", declara. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El aumento forma parte del paquete económico 2026, que contempla modificaciones al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para bebidas saborizadas, cigarros, juegos con apuestas y videojuegos con contenido violento. La Cámara de Diputados permitió un alza del 87% en el IEPS de los refrescos, así como un incremento del 30% al 50% en los límites para apuestas y sorteos, y una cuota del 8% a videojuegos violentos. En el caso de los cigarros, la tasa pasará del 160% al 200%.

La Secretaría de Hacienda prevé que, con estos ajustes, se recauden 761 mil 500 millones de pesos en 2026, lo que representa un incremento del 10% respecto al estimado de 2025. Sin embargo, la diputada Azuara aseguró que el PRI se opondrá a las medidas que "castigan el bolsillo de las familias mexicanas".

