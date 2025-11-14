Impugnable, criminalizar el uso de la IA

Un análisis elaborado por el abogado Luis González Lozano sobre dictamen aprobado de la iniciativa del diputado local Héctor Serrano Cortés para criminalizar el “uso indebido de Inteligencia Artificial (IA) para provocar alarma social” advirtió que podría impugnarse debido a que presenta “vicios graves de inconstitucionalidad”.

La propuesta busca modificar varios artículos del Código Penal para tipificar como delitos el uso no autorizado de imagen o voz generada mediante IA sin consentimiento de las personas “además de la “difusión dolosa” de contenidos hechos con IA que busque generar desinformación, alarma, temor o inestabilidad social, entre otras reacciones. Este último apartado contiene excepciones si su uso es periodístico, académico, artístico parodia o crítica política.

Al respecto, González Lozano, director de la organización Cambio de Ruta, emitió un análisis constitucional hecho al dictamen aprobado ayer, en el que si bien reconoció que se registraron mejoras con respecto a la iniciativa original, “persisten vicios graves de inconstitucionalidad”

El examen destaca entre las mejoras la eliminación de “la frase más severa de todas” que criminalizaba todo uso de voz e imagen en IA sin consentimiento y la inclusión de la protección explícita para el uso periodístico y los demás mencionados.

Sin embargo, consideró que persiste la violación al principio de legalidad, por la ambigüedad de conceptos, de la libertad de expresión, al revertir la carga de la prueba al acusado, falta de proporcionalidad penal y protección excesiva a funcionarios públicos.

El análisis concluye que persisten vicios graves de inconstitucionalidad que hacen que esta legislación siga siendo incompatible con principios constitucionales fundamentales y anticipa que, de publicarse, será objeto legítimo de impugnación vía acción de inconstitucionalidad y el amparo.