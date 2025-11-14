logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡VIVA EL AMOR!

Fotogalería

¡VIVA EL AMOR!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Impugnable, criminalizar el uso de la IA

Pese a cambios, persisten vicios graves de inconstitucionalidad en la iniciativa, señala análisis jurìdico

Por Jaime Hernández

Noviembre 14, 2025 03:00 a.m.
A
Impugnable, criminalizar el uso de la IA

Un análisis elaborado por el abogado Luis González Lozano sobre dictamen aprobado de la iniciativa del diputado local Héctor Serrano Cortés para criminalizar el “uso indebido de Inteligencia Artificial (IA) para provocar alarma social” advirtió que podría impugnarse debido a que presenta “vicios graves de inconstitucionalidad”.

La propuesta busca modificar varios artículos del Código Penal para tipificar como delitos el uso no autorizado de imagen o voz generada mediante IA sin consentimiento de las personas “además de la “difusión dolosa” de contenidos hechos con IA que busque generar desinformación, alarma, temor o inestabilidad social, entre otras reacciones. Este último apartado contiene excepciones si su uso es periodístico, académico, artístico parodia o crítica política.

Al respecto, González Lozano, director de la organización Cambio de Ruta, emitió un análisis constitucional hecho al dictamen aprobado ayer, en el que si bien reconoció que se registraron mejoras con respecto a la iniciativa original, “persisten vicios graves de inconstitucionalidad

El examen destaca entre las mejoras la eliminación de “la frase más severa de todas” que criminalizaba todo uso de voz e imagen en IA sin consentimiento y la inclusión de la protección explícita para el uso periodístico y los demás mencionados.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Sin embargo, consideró que persiste la violación al principio de legalidad, por la ambigüedad de conceptos, de la libertad de expresión, al revertir la carga de la prueba al acusado, falta de proporcionalidad penal y protección excesiva a funcionarios públicos.

El análisis concluye que persisten vicios graves de inconstitucionalidad que hacen que esta legislación siga siendo incompatible con principios constitucionales fundamentales y anticipa que, de publicarse, será objeto legítimo de impugnación vía acción de inconstitucionalidad y el amparo.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Pagará gobierno deuda de 12 mil 630 mdp a Pensiones
Pagará gobierno deuda de 12 mil 630 mdp a Pensiones

Pagará gobierno deuda de 12 mil 630 mdp a Pensiones

SLP

Rubén Pacheco

Corresponde a retenciones o aportaciones de la administración pasada

Anuncian en SGS, más cambios en direcciones municipales
Anuncian en SGS, más cambios en direcciones municipales

Anuncian en SGS, más cambios en direcciones municipales

SLP

Flor Martínez

Magistrados hicieron copy paste de fallo: Lutzow Steiner
Magistrados hicieron copy paste de fallo: Lutzow Steiner

Magistrados hicieron copy paste de fallo: Lutzow Steiner

SLP

Martín Rodríguez

Magistrados del STJE reproducen resolución ilegal en caso de Lutzow Steiner

Se mantiene el vuelo San Luis- Atlanta: Sedeco
Se mantiene el vuelo San Luis- Atlanta: Sedeco

Se mantiene el vuelo San Luis- Atlanta: Sedeco

SLP

Martín Rodríguez