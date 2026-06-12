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Eficiencia operativa y conservación de alimentos: dos prioridades que marcan el futuro de la industria alimentaria

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Eficiencia operativa y conservación de alimentos: dos prioridades que marcan el futuro de la industria alimentaria

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Abren paso elevado de Periférico y vía a Rioverde

Autoridades estatales entregaron la obra del megapuente este viernes; la inversión fue de 290 millones de pesos

Por Flor Martínez

Junio 12, 2026 01:38 p.m.
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Foto: Omar Hernández-Pulso

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      A un año y tres meses del arranque de la construcción del puente vehicular ubicado en Circuito Potosí y la carretera a Rioverde, este viernes el Gobierno del Estado inauguró la obra, en la que se invirtieron más de 290 millones de pesos.

      De acuerdo con la titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop), Isabel Leticia Vargas Tinajero, se trata del puente más grande de San Luis Potosí.

      Detalló que la estructura cuenta con tres carriles de circulación por sentido y una doble altura que, aseguró, únicamente se había implementado previamente en el Distribuidor Vial 'Benito Juárez'.

      La funcionaria señaló que la nueva infraestructura contribuirá a mejorar la movilidad en la zona metropolitana, particularmente en el sector oriente de Soledad de Graciano Sánchez.

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      Durante su intervención, el gobernador, Ricardo Gallardo Cardona, acusó que algunos medios de comunicación críticos de la administración estatal difundieron imágenes falsas sobre presuntas fallas estructurales de la obra antes de su conclusión.

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      Asimismo, explicó que la entrega del proyecto se retrasó 26 días, debido a las maniobras necesarias para la colocación de las trabes, las cuales, afirmó, superaban las 120 toneladas de peso. No obstante, previamente se había informado que la obra sería concluida antes de esa fecha.

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