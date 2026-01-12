logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡EXITOSOS!

Fotogalería

¡EXITOSOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Incertidumbre domina este 2026: Canaco

Dirigente en SLP dice que la IP debe estar lista ante lo que venga

Por Martín Rodríguez

Enero 12, 2026 03:00 a.m.
A
Incertidumbre domina este 2026: Canaco

El año 2026 es retador para las empresas, porque el escenario de incertidumbre obliga a estar atentos y preparados para lo que venga, advirtió el presidente local de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servyrur), Fernando Díaz de León Hernández.

En entrevista, el líder de los comerciantes consideró que la renegociación del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y el entorno geopolítico seguirán siendo factores de atención para el sector empresarial.

Agregó que también se debe poner atención en otras variables, como el impacto posible en tipo de cambio del peso frente al dólar, la inversión y el comercio exterior, condición que obliga a plantear que será un año retador.

Añadió que el sector empresarial mantiene la disposición de trabajar de manera coordinada con los tres órdenes de gobierno, pero esta debe ir encaminada a generar condiciones para que se fortalezca la inversión y la generación de fuentes de empleo, pero al mismo tiempo, el fortalecimiento del sector terciario, es decir el comercio

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Díaz de León Hernández precisó que ya con los primeros días del año, la evolución de sucesos y las condiciones económicas generales, el presente es un tiempo de crecimiento moderado.

Agregó que en este escenario, "se puede hablar de expectativas positivas pero con una incertidumbre permanente".

El líder de los comerciantes juzgó que las iniciativas como las marcas Hecho en México y Hecho en San Luis Potosí han generado condiciones para el fortalecimiento del consumo local.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Frente frío 27 arrecia con bajas temperaturas y lluvias
    Frente frío 27 arrecia con bajas temperaturas y lluvias

    Frente frío 27 arrecia con bajas temperaturas y lluvias

    SLP

    El Universal

    Conagua emite alerta por frente frío 27 y pronostica lluvias intensas en varias regiones de México

    Decretan área natural en Villa Hidalgo y avanzan estudios para cuatro zonas más
    Decretan área natural en Villa Hidalgo y avanzan estudios para cuatro zonas más

    Decretan área natural en Villa Hidalgo y avanzan estudios para cuatro zonas más

    SLP

    Samuel Moreno

    Segam trabaja en la ampliación de zonas protegidas para conservar la biodiversidad en San Luis Potosí.

    Pide Interapas no modificar infraestructura hídrica
    Pide Interapas no modificar infraestructura hídrica

    Pide Interapas no modificar infraestructura hídrica

    SLP

    Rolando Morales

    Interapas destaca la importancia de proteger la infraestructura hidráulica pública para garantizar la seguridad del suministro

    Dirección del agua llena depósitos comunitarios en zonas rurales
    Dirección del agua llena depósitos comunitarios en zonas rurales

    Dirección del agua llena depósitos comunitarios en zonas rurales

    SLP

    Rolando Morales

    El servicio municipal asegura el suministro de agua en diversas localidades.