Incertidumbre domina este 2026: Canaco

El año 2026 es retador para las empresas, porque el escenario de incertidumbre obliga a estar atentos y preparados para lo que venga, advirtió el presidente local de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servyrur), Fernando Díaz de León Hernández.

En entrevista, el líder de los comerciantes consideró que la renegociación del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y el entorno geopolítico seguirán siendo factores de atención para el sector empresarial.

Agregó que también se debe poner atención en otras variables, como el impacto posible en tipo de cambio del peso frente al dólar, la inversión y el comercio exterior, condición que obliga a plantear que será un año retador.

Añadió que el sector empresarial mantiene la disposición de trabajar de manera coordinada con los tres órdenes de gobierno, pero esta debe ir encaminada a generar condiciones para que se fortalezca la inversión y la generación de fuentes de empleo, pero al mismo tiempo, el fortalecimiento del sector terciario, es decir el comercio.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Díaz de León Hernández precisó que ya con los primeros días del año, la evolución de sucesos y las condiciones económicas generales, el presente es un tiempo de crecimiento moderado.

Agregó que en este escenario, "se puede hablar de expectativas positivas pero con una incertidumbre permanente".

El líder de los comerciantes juzgó que las iniciativas como las marcas Hecho en México y Hecho en San Luis Potosí han generado condiciones para el fortalecimiento del consumo local.