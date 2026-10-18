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Pide Coparmex certidumbre para los negocios

Falta de reglas claras es nociva, alerta Ana Abascal

Por Samuel Moreno

Octubre 18, 2026 03:00 a.m.
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Pide Coparmex certidumbre para los negocios
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      La incertidumbre jurídica y la falta de reglas claras representan obstáculos para las empresas y podrían contribuir al crecimiento de la informalidad laboral, advirtió Ana María Abascal Sainz, titular de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en San Luis Potosí.

      Coparmex San Luis Potosí alerta por incertidumbre jurídica

      La representante empresarial señaló que la certeza jurídica es fundamental para que las empresas puedan operar, invertir y generar empleos, por lo que consideró que "es vital que las instituciones garanticen condiciones claras e imparciales para el desarrollo de las actividades económicas".

      Abascal Sainz refirió que, de acuerdo con un análisis de Coparmex sobre el entorno judicial, ocho de cada diez empresas manifestaron preocupación por la incertidumbre jurídica, situación que, dijo, refleja la necesidad de fortalecer la confianza en las instituciones.

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      Importancia de un Poder Judicial imparcial en San Luis Potosí

      Sostuvo que los empresarios son quienes generan actividad económica, contribuyen al Producto Interno Bruto (PIB) y crean fuentes de trabajo, por lo que insistió en la importancia de contar con reglas claras y un Poder Judicial que actúe de manera imparcial y funcione como contrapeso.

      Ante las nuevas exigencias y requisitos que enfrentan las empresas, la dirigente aseveró que "es necesario evaluar sus efectos; si no existen condiciones adecuadas para operar dentro de la formalidad, aumentarían las actividades económicas informales".

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