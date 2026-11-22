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Las empresas de San Luis Potosí enfrentaron durante 2025, una incidencia delictiva superior al promedio nacional, con 8 mil 090 delitos por cada 10 mil unidades económicas, frente a los 5 mil 605 registrados a nivel país, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) 2026 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

San Luis Potosí supera promedio nacional en delitos empresariales

El reporte también señala que 2 mil 844 establecimientos potosinos por cada 10 mil fueron víctimas de algún delito, cifra que supera la media nacional de 2 mil 593 negocios. Con estos resultados, San Luis Potosí se ubicó en el lugar 12 entre las entidades con mayor prevalencia delictiva empresarial.

En cuanto al costo económico de la inseguridad, la entidad registró un incremento de 6 por ciento entre 2023 y 2025 en el gasto promedio que representa el delito para cada unidad económica del país.

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Costos y percepción de inseguridad en empresas potosinas

Este comportamiento contrasta con la tendencia nacional, donde el indicador disminuyó 18.2 por ciento durante el mismo periodo.

De acuerdo con el Inegi, el costo promedio nacional del delito por unidad económica fue de 44 mil 560 pesos durante 2025, mientras que San Luis Potosí se ubicó en un rango de entre 40 mil 986 y 61 mil 983 pesos.

A nivel nacional, la extorsión se mantuvo como el delito más frecuente contra los establecimientos, con una tasa de mil 467 casos por cada 10 mil unidades económicas, equivalente al 26.2 por ciento del total. Le siguieron el robo hormiga, con 954 casos, y el robo o asalto de bienes o dinero, con 885.

La percepción de inseguridad también representó un factor para la actividad empresarial. Entre marzo y mayo de 2026, el 57.1 por ciento de las unidades económicas del país identificó la delincuencia y la inseguridad como su principal preocupación. Además, el traslado de productos por carretera y la movilización de mercancías en corredores industriales concentraron percepciones de inseguridad de 54.8 y 52.6 por ciento, respectivamente.