Inconcebible: menor muerto en SGS, fue por desnutrición

En el caso de una mujer que cargaba un bebé fallecido en la cabecera municipal soledense, se determinó que no existe delito que perseguir contra la madre del infante, informó María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE).

El pasado 19 de octubre, autoridades acudieron al llamado de una mujer que sostenía en brazos a un infante fallecido de alrededor de dos años de edad, en la esquina de las calles Corregidora y Magdaleno de Soledad de Graciano Sánchez.

La fiscal general expuso que luego de realizar la necropsia al bebé, el dictamen pericial determinó que la causa del fallecimiento correspondió a desnutrición.

En entrevista, refirió que, si bien la Fiscalía le brindó acompañamiento inicial a la madre, posiblemente la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) terminó de complementar el seguimiento institucional.

Consideró que no es común este tipo de asuntos en San Luis Potosí, pues el más reciente data de hace un año, cuando una mujer extranjera pedía dinero al poniente de la capital mientras cargaba a su hijo, cuyo infante tenía dos días fallecido.

En abril del 2022, una mujer en situación de calle, estuvo cargando en brazos a su bebé muerto por más de 40 horas, deambulaba en la zona centro, hasta que fue descubierta por agentes policiacos, quienes la auxiliaron y trasladaron al Edificio de Seguridad para realizar las diligencias legales.