logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

REAFIRMAN AFECTOS

Fotogalería

REAFIRMAN AFECTOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Inconclusos, trámites de miles de autos "chocolate"

La mitad de los vehículos legalizados no tienen todos los documentos

Por Martín Rodríguez

Enero 07, 2026 03:00 a.m.
A
Inconclusos, trámites de miles de autos "chocolate"

Por lo menos 50 vehículos por cada cien regularizados y que circulan en San Luis Potosí, se encuentran pendientes de actualización y documentación, y por lo tanto se encuentran en un escenario de incertidumbre que solo se resolvería si surge un nuevo decreto de legalización de unidades, aseguró Elizabeth Gómez Suárez, dirigente de la organización civil Campesinos y Trabajadores Luchando por tu Patrimonio (CTLP).

En entrevista, Gómez Suárez dijo que cuenta con información que indica que en San Luis Potosí fueron regularizadas alrededor de cien mil unidades, pero continúan circulando sin la respectiva regularización unos 50 mil vehículos. 

Explicó que la importación de vehículos de procedencia extranjera es un asunto que seguirá creciendo, porque hay muchos campesinos que están buscando la manera de obtener un vehículo a precio accesible, que generalmente es más barato si viene de Estados Unidos

Recordó que en 1991, durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, el gobierno emitió un decreto para la regularización de camionetas pick up, únicamente para que se desenvuelvan en las actividades agrícolas

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


De hecho, recordó que fue habilitado un módulo en el parque Tangamanga 1 para regularizar las camionetas extranjeras.

Gómez Suárez aseguró que de entonces a la fecha, las condiciones del campo han cambiado de manera drástica y los campesinos necesitan técnicamente cualquier vehículo para movilizarse, por lo que se hace necesaria la regularización de las unidades que adquieran y utilicen únicamente para trabajar. 

LEA TAMBIÉN

Mantienen el programa de autos "chocolate"

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que durante el 2026 seguirá vigente el programa para la importación definitiva de vehículos usados de procedencia extranje...

Recordó que algunos de los usuarios rurales de los vehículos, los necesitan para movilizar a sus hijos a escuelas que a veces se ubican en lugares remotos.

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Bajan temperaturas en SLP; llaman a extremar precauciones
Bajan temperaturas en SLP; llaman a extremar precauciones

Bajan temperaturas en SLP; llaman a extremar precauciones

SLP

Redacción

Protección Civil advierte frío matutino, lluvias en sierras y recomienda cuidados en casa y con grupos vulnerables

La capital ya se adaptó a fallas de El Realito
La capital ya se adaptó a fallas de El Realito

La capital ya se adaptó a fallas de El Realito

SLP

Rolando Morales

La ciudad ya tiene un esquema para enfrentarlas

Reportan fuga de agua en una obra inconclusa
Reportan fuga de agua en una obra inconclusa

Reportan fuga de agua en una obra inconclusa

SLP

Rolando Morales

Representa un riesgo estructural, denuncian vecinos de El Sauzalito

Afiliación de Curiel Camargo es asunto administrativo: Guajardo
Afiliación de Curiel Camargo es asunto administrativo: Guajardo

Afiliación de Curiel Camargo es asunto administrativo: Guajardo

SLP

Ana Paula Vázquez