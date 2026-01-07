Inconclusos, trámites de miles de autos "chocolate"
La mitad de los vehículos legalizados no tienen todos los documentos
Por lo menos 50 vehículos por cada cien regularizados y que circulan en San Luis Potosí, se encuentran pendientes de actualización y documentación, y por lo tanto se encuentran en un escenario de incertidumbre que solo se resolvería si surge un nuevo decreto de legalización de unidades, aseguró Elizabeth Gómez Suárez, dirigente de la organización civil Campesinos y Trabajadores Luchando por tu Patrimonio (CTLP).
En entrevista, Gómez Suárez dijo que cuenta con información que indica que en San Luis Potosí fueron regularizadas alrededor de cien mil unidades, pero continúan circulando sin la respectiva regularización unos 50 mil vehículos.
Explicó que la importación de vehículos de procedencia extranjera es un asunto que seguirá creciendo, porque hay muchos campesinos que están buscando la manera de obtener un vehículo a precio accesible, que generalmente es más barato si viene de Estados Unidos.
Recordó que en 1991, durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, el gobierno emitió un decreto para la regularización de camionetas pick up, únicamente para que se desenvuelvan en las actividades agrícolas.
De hecho, recordó que fue habilitado un módulo en el parque Tangamanga 1 para regularizar las camionetas extranjeras.
Gómez Suárez aseguró que de entonces a la fecha, las condiciones del campo han cambiado de manera drástica y los campesinos necesitan técnicamente cualquier vehículo para movilizarse, por lo que se hace necesaria la regularización de las unidades que adquieran y utilicen únicamente para trabajar.
Mantienen el programa de autos "chocolate"
CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que durante el 2026 seguirá vigente el programa para la importación definitiva de vehículos usados de procedencia extranje...
Recordó que algunos de los usuarios rurales de los vehículos, los necesitan para movilizar a sus hijos a escuelas que a veces se ubican en lugares remotos.
