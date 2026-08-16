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Aumentan accidentes con motocicletas en SL

Se ha convertido en un transporte muy accesible

Por Rolando Morales

Agosto 16, 2026 03:00 a.m.
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Aumentan accidentes con motocicletas en SL
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      El uso de motocicletas en la capital potosina va en aumento debido a que se ha convertido en una de las opciones de transporte más económicas, situación que también ha comenzado a reflejarse en un mayor número de siniestros viales relacionados con estos vehículos, señaló el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez.

      SSPC refuerza medidas de prevención para motociclistas

      El funcionario explicó que cada vez hay más motocicletas circulando por las calles, por lo que la corporación ha puesto especial atención en las medidas de prevención, principalmente en el uso correcto del casco y en que estos porten la identificación correspondiente. Señaló que el objetivo es reducir los riesgos para quienes utilizan este medio de transporte.

      Villa Gutiérrez reconoció que el acceso a motocicletas se ha vuelto más sencillo por sus precios, lo que permite que algunas personas las adquieran y comiencen a conducirlas prácticamente de inmediato, sin necesariamente contar con la preparación suficiente. Por ello, insistió en la importancia de que los nuevos conductores conozcan tanto las reglas de tránsito como los riesgos que implica manejar una motocicleta.

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      Capacitación y regulación para conductores de motocicletas

      En ese sentido, dijo que la Secretaría de Educación Vial ha mantenido cursos gratuitos dirigidos a motociclistas, en los que se abordan aspectos del reglamento de tránsito, medidas de seguridad y los riesgos asociados con la conducción de estos vehículos. Afirmó que continuarán con estas capacitaciones como parte de las acciones preventivas.

      El titular de la SSPC también recordó que el reglamento establece como obligación contar con licencia para conducir, por lo que consideró necesario fortalecer los mecanismos para determinar que quienes obtienen este documento realmente cuentan con las capacidades necesarias para manejar, tanto automóviles como motocicletas.

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